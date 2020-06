आज चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार ये ग्रहण, ग्रहण न होकर चंद्र ग्रहण की उपछाया है। इसे ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारत में सूतक काल का कोई प्रभाव नहीं होगा।

Lunar eclipse is felt today take some precautions: आज चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार ये ग्रहण, ग्रहण न होकर चंद्र ग्रहण की उपछाया है। इसे ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारत में सूतक काल का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण 3 घंटे 18 मिनट का होगा। जो रात 11:15 से आरंभ होगा, 12:54 तक इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा। 02:34 बजे ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा।

इस दौरान रखें कुछ सावधानियां

ग्रहण के दिन किसी को भी उधार न दें।

ग्रहण लगने से पहले जितना पैसा चाहिए उतना पैसा निकाल कर अलग से रख लें।

तिजोरी को सफेद कपड़े से ढ़क कर रखें।

एक चांदी का चौकोर टुकड़ा गंगा जल में डालकर घर की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित कर दें।

ग्रहण काल में तिजोरी को स्पर्श न करें।

नारियल, बादाम और 2 रूपए का सिक्का किसी गरीब को ग्रहण काल में भेंट कर दें।

लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। ॐ लक्ष्मीभ्यो नम:

मंत्र का 108 बार जप करने के उपरांत दुकानदारी करें।

लक्ष्मी की वृद्धि अवश्य होती है: ॐ श्री शुकले महाशुकले निवासे। श्री महालक्ष्मी नमो नम:।

इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इससे मां की असीम कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार के आर्थिक संकट दूर होते हैं।

प्रतिदिन किए गए जाप-पाठ, हवन-यज्ञ एवं मंत्रों का अनुष्ठान करने के उपरांत भी वो फल प्राप्त नहीं होता जो केवल ग्रहण के समय में जपने पर अक्षय पुण्य मिल जाता है।

ग्रहण लगने से पहले और दो दिन बाद तक के संक्रमण काल में कोई शुभकार्य, विवाह, निर्माण, नए व्यवसाय का आरंभ, सगाई, लंबी अवधि का निवेश, मकान का सौदा या एडवांस, आंदोलन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करना चाहिए।