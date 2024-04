Budhwar Ke Achuk Upay: श्री गणेश’ को प्रसन्न करने के लिए इस दिशा में बैठकर करें पूजा, होगा हर सपना पूरा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Apr, 2024 08:06 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ganesh upay to remove obstacles: बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की खास पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है तो उसे भी इस दिन कई उपायों से दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं बुधवार के दिन कैसे करें भगवान गणेश की पूजा और उपाय, जिससे हर सपना पूरा हो जाए-





Do these remedies on Wednesday बुधवार के दिन करें ये उपाय

अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो बुधवार के दिन आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिएं। इस दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल और हरे रंग का कपड़ा दान करना काफी शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को दूर्वा काफी प्रिय है। ऐसे में बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।



It is auspicious to feed green grass to cows गाय को हरी घास खिलाना शुभ

बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना काफी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान गणेश के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इससे आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से तनाव और मानसिक संकट दूर होते हैं।





बुधवार के दिन भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जाप करें। इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति और शिक्षा में सफलता हासिल होती है।



Worship Lord Ganesha in this way इस तरह करें भगवान गणेश की पूजा

भगवान गणेश की पूजा करने के लिए बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहन लें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठकर पूजा शुरू करें। भगवान गणेश को फूल, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली, लाल चंदन, मोदक आदि चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को दूर्वा जरूर चढ़ाएं।



फिर गणेश जी की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें।