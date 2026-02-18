Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Meen Rashifal 19 February : मीन राशि वालों के लिए 19 फरवरी है मिरेकल डे ! बरसों से रुका हुआ धन आज अचानक लौट सकता है घर

Meen Rashifal 19 February : मीन राशि वालों के लिए 19 फरवरी है मिरेकल डे ! बरसों से रुका हुआ धन आज अचानक लौट सकता है घर

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 05:02 PM

meen rashifal 19 february

19 फरवरी 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आज एक अत्यंत शुभ स्थिति में हैं, जो आपके जीवन में 'असंभव को संभव' करने वाली ऊर्जा का संचार कर रहे हैं।

Meen Rashifal 19 February : 19 फरवरी 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आज एक अत्यंत शुभ स्थिति में हैं, जो आपके जीवन में 'असंभव को संभव' करने वाली ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए न केवल खुशियां लाएगा, बल्कि आपकी वर्षों पुरानी चिंताओं को भी समाप्त कर देगा। तो आइए जानते हैं, आज का दिन आपके लिए क्यों एक मिरेकल डे  है।

आर्थिक स्थिति 
आज की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके वित्तीय जीवन से जुड़ी है। यदि आपका कोई पुराना निवेश, किसी मित्र को दिया गया कर्ज, या बिजनेस का बकाया पैसा सालों से अटका हुआ था, तो आज वह अप्रत्याशित रूप से आपके पास लौट सकता है। लॉटरी, पैतृक संपत्ति या किसी पुराने इंश्योरेंस के माध्यम से अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आज आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, जिससे आप Loan चुकाने में सफल रहेंगे।

आध्यात्मिक और मानसिक शांति
मीन राशि के लोग स्वभाव से बहुत संवेदनशील और आध्यात्मिक होते हैं। आज आपकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय रहेगी। आप जो भी महसूस करेंगे, वह सच साबित हो सकता है। पिछले कई दिनों से चल रही उथल-पुथल आज शांत होगी। आप खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

करियर और व्यापार
यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आज आपका काम बिना किसी बाधा के पूरा होगा। सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यकुशलता के कायल हो जाएंगे। व्यापार में कोई ऐसी डील फाइनल हो सकती है जिसे आप लंबे समय से खोया हुआ मान रहे थे। विदेशी संपर्कों से भी लाभ होने की संभावना है।

और ये भी पढ़े

प्रेम और परिवार
घर में किसी दूर के रिश्तेदार के आने से या किसी पुराने पारिवारिक विवाद के सुलझने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा या एकांत स्थान पर समय बिताने की योजना बना सकते हैं। आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा।

आज के विशेष चमत्कारी उपाय
विष्णु सहस्रनाम का पाठ: आज भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीले फल चढ़ाएं। इससे आपकी सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी।

केसर का तिलक: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, यह आपके गुरु ग्रह को बलवान बनाएगा और आपके चेहरे पर तेज लाएगा।

शुभ रंग: आज आपका भाग्यशाली रंग पीला और केसरिया है।

शुभ अंक: आज आपका लकी नंबर 3 और 7 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!