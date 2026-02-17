Meen Rashifal 18 February : 18 फरवरी का राशिफल, मीन राशि वाले फैसले सोच-समझकर लें, वरना हो सकता है नुकसान

Meen Rashifal 18 February : 18 फरवरी, 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सतर्क रहने वाला दिन है। मीन राशि का स्वामी गुरु है और इसकी प्रकृति जल तत्व की है। आज के दिन ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपकी कल्पनाशीलता...

Meen Rashifal 18 February : 18 फरवरी, 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सतर्क रहने वाला दिन है। मीन राशि का स्वामी गुरु है और इसकी प्रकृति जल तत्व की है। आज के दिन ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपकी कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता चरम पर रहेगी लेकिन यही खूबी आज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। मीन राशि के जातक अक्सर अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं, जो आमतौर पर सही होता है। लेकिन आज चंद्रमा और अन्य ग्रहों की युति आपके निर्णय लेने की क्षमता पर धुंध पैदा कर सकती है। आज आपको चीजें वैसी नहीं दिखेंगी जैसी वे वास्तव में हैं।

करियर और कार्यक्षेत्र

कार्यक्षेत्र में आज का दिन 'देखो और प्रतीक्षा करो' की नीति अपनाने का है। कार्यस्थल पर आज कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हो सकता है कि आपको दी गई जानकारी अधूरी हो। इसलिए, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच दोबारा करें। आज आपकी उदारता का कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मदद जरूर करें, लेकिन अपने काम की कीमत पर नहीं। यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन रुक जाने का है। विशेषकर पार्टनरशिप के मामलों में आज कोई भी नया वादा न करें। 2026 का यह साल आपके लिए वैसे भी संभलकर चलने वाला है, और आज का दिन उसी धैर्य की परीक्षा लेगा।

आर्थिक स्थिति और धन

धन के मामले में आज सितारे आपको 'सावधानी की घंटी' बजाकर सचेत कर रहे हैं। आज शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी भी उच्च जोखिम वाले निवेश से दूर रहें। ग्रहों की चाल बता रही है कि आज किया गया निवेश अटक सकता है। आज न तो किसी से पैसा उधार लें और न ही किसी को दें। आज दिया गया उधार वापस आने की संभावना बहुत कम है। अचानक कुछ घरेलू खर्चे सामने आ सकते हैं जो आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। अपनी बचत को हाथ लगाने से पहले विकल्पों पर विचार करें।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध

मीन राशि का दिल बहुत बड़ा होता है लेकिन आज आपको अपने दिल के दरवाजों पर थोड़ा पहरा देने की जरूरत है। जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी के कारण गलतफहमी हो सकती है। यदि पार्टनर कुछ कहे, तो उसे गहराई से समझने की कोशिश करें, न कि केवल शब्दों पर जाएं। मौन रहकर विवाद को टालना आज बेहतर होगा। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। पार्टनर की किसी बात को दिल से लगाकर खुद को दुखी न करें। आज के दिन की गई बहस अलगाव का कारण बन सकती है। सदस्य की सलाह आज आपके लिए 'ढाल' का काम करेगी। यदि आप किसी उलझन में हैं, तो अपनों से बात करने में संकोच न करें।

स्वास्थ्य और जीवनशैली

आज आपकी शारीरिक सेहत से ज्यादा आपके मानसिक स्वास्थ्य को देखभाल की जरूरत है। अधिक सोचने की वजह से आपको सिरदर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। आज नकारात्मक खबरों और सोशल मीडिया की बहस से दूर रहें। रात को सोने से पहले ध्यान करें। नींद पूरी न होने से आपका अगला दिन भी प्रभावित हो सकता है। जल तत्व की राशि होने के कारण आपको संक्रमण का खतरा हो सकता है। साफ-सफाई और शुद्ध जल का विशेष ध्यान रखें।

शिक्षा और विद्यार्थी

छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।पढ़ाई में मन लगाना आज थोड़ा कठिन होगा। मन बार-बार भविष्य की चिंताओं या काल्पनिक दुनिया में भटकेगा। आज केवल दोहराव पर ध्यान दें। कोई नया और कठिन विषय शुरू न करें। संगीत सुनते हुए पढ़ाई करना आपके फोकस को बढ़ा सकता है।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

गुरु मंत्र का जाप: "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः" मंत्र का जाप करें। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को स्पष्ट करेगा।

पीली वस्तुओं का महत्व: आज अपने पास पीला रुमाल रखें या माथे पर केसर/हल्दी का तिलक लगाएं।

विष्णु सहस्रनाम: यदि समय हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें। यह आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएगा।

दान: किसी मंदिर में चने की दाल या केले का दान करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी अत्यंत शुभ रहेगा।

शुभ रंग (Lucky Color): पीला (Yellow), केसरिया और सुनहरा।

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 7 और 9।



