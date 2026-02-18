Main Menu

    3. | Singh Rashifal 19 February : सिंह राशि वालों के लिए 19 फरवरी है गोल्डन डे ! पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा विवाद आज सुलझ सकता है

Singh Rashifal 19 February : सिंह राशि वालों के लिए 19 फरवरी है गोल्डन डे ! पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा विवाद आज सुलझ सकता है

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 12:22 PM

singh rashifal 19 february

19 फरवरी 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। सितारों की चाल आज आपके पक्ष में एक मजबूत त्रिकोण बना रही है, जो आपको मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ तीनों की प्राप्ति कराएगा।

Singh Rashifal 19 February : 19 फरवरी 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। सितारों की चाल आज आपके पक्ष में एक मजबूत त्रिकोण बना रही है, जो आपको मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ तीनों की प्राप्ति कराएगा। यदि आप लंबे समय से किसी बड़ी उलझन में थे, तो आज का सूर्योदय आपके जीवन में समाधान की किरण लेकर आया है। तो आइए जानते हैं, आज का दिन आपके लिए क्यों गोल्डन साबित होने वाला है।

पैतृक संपत्ति
आज के दिन की सबसे बड़ी विशेषता आपके पारिवारिक और संपत्ति से जुड़े मामले हैं। यदि परिवार में जमीन-जायदाद या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई कानूनी विवाद या आपसी मनमुटाव चल रहा था, तो आज उसमें बड़ी प्रगति होगी। आपसी बातचीत से मामला सुलझने के प्रबल योग हैं। घर के बुजुर्गों का झुकाव आपकी ओर रहेगा, जिससे आपको अपने हक की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। संपत्ति से जुड़े कागजी काम पूरे करने के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है।

करियर और रुतबा
कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी। आज आप किसी बड़ी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। आपके मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना होगी और विरोधी भी आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। यदि आपका कोई काम सरकारी दफ्तर में अटका हुआ था, तो आज अधिकारियों के सहयोग से वह पूरा हो सकता है।

आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों के लिए आज आर्थिक मोर्चे पर भी खुशखबरी है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो आज उसका 'गोल्डन रिटर्न' मिलने की पूरी संभावना है। विलासिता और सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च कर सकते हैं, जो आपको मानसिक संतुष्टि देगा।

और ये भी पढ़े

प्रेम और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य: आपकी ऊर्जा का स्तर आज बहुत ऊंचा रहेगा। पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान या पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय
सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए आज की शुभता को बढ़ाने के लिए ये उपाय जरूर करें। 

सूर्यार्घ्य: तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें।

आदित्य हृदय स्तोत्र: यदि संभव हो तो आज इस स्तोत्र का पाठ करें, यह आपकी विजय सुनिश्चित करेगा।

शुभ रंग: आज आपका भाग्यशाली रंग सुनहरा और केसरिया है।

शुभ अंक: आज आपका लकी नंबर 1 है।

