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Mesh Rashifal 10 April : मेष राशि वालों के लिए 10 अप्रैल का धमाका, जानें क्या आज चमकेगी आपकी किस्मत की बिजली?

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 12:31 AM

mesh rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और संभावनाओं का धमाका लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज आपकी राशि में कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं।

Mesh Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और संभावनाओं का धमाका लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज आपकी राशि में कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। यदि आप लंबे समय से किसी अवसर की तलाश में थे, तो आज आपकी किस्मत की बिजली चमक सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों के मामले में आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है।

करियर और व्यापार
आज कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है। मंगल का अनुकूल प्रभाव आपको साहस और निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। यदि आप प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। निवेश के लिए आज का दिन बेहतरीन है। यदि कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो 10 अप्रैल की तारीख आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'धमाकेदार' रहने वाला है। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। फिजूलखर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखें, लेकिन आय के नए स्रोत खुलने से आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी। शेयर बाजार या लॉटरी से जुड़े लोगों को आज सोच-समझकर कदम उठाने पर बड़ा फायदा हो सकता है।

लव लाइफ और रिश्ते
रिश्तों के मामले में आज का दिन मिला-जुला रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए दिन अनुकूल है। जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मनमुटाव आज खत्म होगा। शाम को किसी धार्मिक यात्रा या डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है। घर में बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

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स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि, काम की अधिकता के कारण शाम तक थोड़ी थकान हो सकती है। आंखों और सिरदर्द का थोड़ा ध्यान रखें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आज आपके लिए संजीवनी का काम करेगा।

आज का विशेष उपाय
अपनी किस्मत को और अधिक चमकाने के लिए आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना आपके लिए शुभ साबित होगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

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