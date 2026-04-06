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Mesh Rashifal 7 April : सावधान मेष राशि ! 7 अप्रैल को सितारों की चाल दे रही है बड़ा संकेत, जानें क्या होगा खास

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 12:31 AM

mesh rashifal 7 april

7 अप्रैल 2026 का दिन मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा और सतर्कता का अनूठा मिश्रण लेकर आया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा और मंगल की विशेष स्थिति आपके साहस को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी दे रही है जिन्हें नजरअंदाज करना आपकी प्रगति...

Mesh Rashifal 7 April : 7 अप्रैल 2026 का दिन मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा और सतर्कता का अनूठा मिश्रण लेकर आया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा और मंगल की विशेष स्थिति आपके साहस को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी दे रही है जिन्हें नजरअंदाज करना आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हलचल पैदा करने वाला है।

करियर और व्यापार
आज कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता चरम पर होगी। आप जटिल से जटिल कार्यों को भी चुटकियों में निपटाने का माद्दा रखेंगे। अपनी उपलब्धियों का बखान करने से बचें, अन्यथा सहकर्मियों के बीच ईर्ष्या का पात्र बन सकते हैं। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय शुभ है। हालांकि, साझेदारी के कामों में आंख मूंदकर भरोसा न करें; कागजी कार्रवाई पूरी रखें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन लाभ और व्यय दोनों का संकेत दे रहा है। पुराने किसी निवेश से उम्मीद से अधिक रिटर्न मिल सकता है। सुख-सुविधाओं और दिखावे पर धन खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। भविष्य की योजनाओं के लिए बचत करना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
सितारों का बड़ा संकेत है कि आज आपकी 'वाणी' ही आपके रिश्तों को बना या बिगाड़ सकती है। घर के बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है। उनकी बातों को काटें नहीं, बल्कि धैर्य से सुनें। पार्टनर के साथ छोटी सी बात पर बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है। शांत रहें और एक-दूसरे को स्पेस दें।

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स्वास्थ्य
मेष राशि के जातक आज शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक उथल-पुथल बनी रह सकती है। वाहन चलाते समय या मशीनों पर काम करते समय अत्यंत सावधानी बरतें। जल्दबाजी में चोट लगने की संभावना है। तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें।

आज का विशेष महाउपाय
हनुमान जी को चोला चढ़ाएं: यदि संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर चोला चढ़ाएं या चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

मंत्र जप: "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" मंत्र का 27 बार जाप करें।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग गहरा लाल है और शुभ अंक 9 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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