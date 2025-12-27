सुहागिन महिलाएं भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, छोटी सी चूक छीन सकती है घर की खुशियां

हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सुहागिन महिलाओं को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि एक महिला की आदतों और उसके द्वारा किए गए कार्यों का सीधा असर परिवार की सुख-समृद्धि और पति के भाग्य पर पड़ता है।

Mistakes Suhagins Should Avoid : हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सुहागिन महिलाओं को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि एक महिला की आदतों और उसके द्वारा किए गए कार्यों का सीधा असर परिवार की सुख-समृद्धि और पति के भाग्य पर पड़ता है। अक्सर अनजाने में हुई छोटी-छोटी गलतियां घर में तनाव या आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि सुहागिन महिलाएं को भूलकर भी कौन सी 5 गलतियां नहीं करना चाहिए।

सुहागिन महिलाएं भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

सुहाग की सामग्री साझा करना

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, एक विवाहित महिला को अपनी सुहाग की निशानियां जैसे- सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और पायल कभी भी किसी दूसरी महिला के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अपनी इस्तेमाल की हुई बिंदी या चूड़ियां किसी को देना अपने भाग्य और सौभाग्य को दूसरे को सौंपने के समान माना जाता है। इससे दांपत्य जीवन में आपसी प्रेम कम हो सकता है।

मांग में सिंदूर लगाने का गलत तरीका

सिंदूर को सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसे लगाने में दो बड़ी गलतियां अक्सर देखी जाती हैं। कई महिलाएं फैशन के कारण सिंदूर को बालों के नीचे छिपा लेती हैं, जो कि अनुचित माना गया है। सिंदूर हमेशा स्पष्ट दिखना चाहिए। हमेशा सीधी मांग निकालकर ही सिंदूर भरें। माना जाता है कि सीधी मांग पति के जीवन में स्थिरता और उन्नति लाती है।

सूर्यास्त के बाद सफेद वस्तुओं का दान

मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं को शाम के समय या सूर्यास्त के बाद सफेद चीजें जैसे- दूध, दही, चावल या सफेद मिठाई किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

गीले बालों में सिंदूर लगाना

अक्सर समय की कमी के कारण महिलाएं नहाने के तुरंत बाद गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती हैं। शास्त्रों के अनुसार, गीले बालों में सिंदूर लगाने से मन में नकारात्मक विचार आते हैं और पति के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ सकता है। हमेशा बालों को सुखाने के बाद ही सिंदूर धारण करें।

शुभ तिथियों पर बाल धोना

विवाहित महिलाओं को कुछ विशेष दिनों जैसे- गुरुवार, एकादशी या अमावस्या के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। विशेषकर गुरुवार को बाल धोना घर के बड़े-बुजुर्गों और पति की आर्थिक प्रगति के लिए बाधक माना गया है। साथ ही, रात के समय बाल खुले रखकर सोना भी नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना माना जाता है।

