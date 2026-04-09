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Mithun Rashifal 10 April : किस्मत का ताला खुलने वाला है ! 10 अप्रैल को मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 01:11 AM

mithun rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का सूर्योदय मिथुन राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और सुनहरे अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज आपकी राशि के स्वामी बुध देव की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है।

Mithun Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का सूर्योदय मिथुन राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और सुनहरे अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज आपकी राशि के स्वामी बुध देव की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। यदि पिछले कुछ दिनों से आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आज वह 'किस्मत का ताला' खुलने वाला है जिसकी आपको प्रतीक्षा थी।

करियर
कार्यक्षेत्र में आज आपकी बौद्धिक क्षमता और Communication Skills का जादू चलेगा। दफ्तर में आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो भविष्य में आपके प्रमोशन का रास्ता साफ करेगी। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और बॉस आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ करेंगे। जो लोग लेखन, मार्केटिंग या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन 'बोनस' जैसा है। छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

सरप्राइज गिफ्ट
आज का दिन आपके लिए एक खास 'सरप्राइज गिफ्ट' लेकर आया है। यह उपहार भौतिक वस्तु के रूप में भी हो सकता है और किसी शुभ समाचार के रूप में भी। मुमकिन है कि किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो जाए या किसी अटके हुए प्रोजेक्ट के लिए अचानक फंडिंग मिल जाए। परिवार की ओर से भी आपको कोई खास तोहफा मिल सकता है जो आपके दिन को यादगार बना देगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 10 अप्रैल का दिन आपके पक्ष में झुका हुआ है। निवेश किए गए पुराने पैसों से अचानक लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आज का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हालांकि, जोश में आकर बड़े निवेश से बचें, पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।

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लव और फैमिली
घर-परिवार में आज उत्सव जैसा माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। यदि आप सिंगल हैं, तो आज सोशल मीडिया या किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आपकी लाइफ में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके मार्गदर्शन से आपको मानसिक शांति मिलेगी।

स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे। मिथुन राशि के जातकों को अक्सर नसों या कंधों में खिंचाव की समस्या होती है, जिसमें आज राहत मिलेगी। अपनी डाइट में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें। शाम के समय टहलना आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगा।

आज का विशेष उपाय
अपनी किस्मत को और अधिक बल देने के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें। पक्षियों को दाना डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा।

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: हरा और हल्का नीला

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