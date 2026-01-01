Mulank 3 Numerology 2026: वर्ष 2026 में मूलांक 3 वालों की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, पढ़ें पूरा विश्लेषण

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jan, 2026 11:55 AM
Mulank 3 Numerology 2026 मूलांक 3: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन की बात करें तो मूलांक 3 के जातकों की लव लाइफ के लिए वर्ष 2026 अनुकूल कहा जाएगा क्योंकि इस दौरान साथी के साथ आपका रिश्ता ऊर्जा और साहस से पूर्ण रहेगा। वहीं, इस राशि के सिंगल जातक रिश्ते में आ सकते हैं जिससे उनके जीवन में प्रेम की बरसात हो सकती है। लेकिन इस दौरान आप जीवन के लक्ष्यों और दिशा को लेकर संघर्ष करते हुए नज़र आ सकते हैं क्योंकि आप दोनों के विचार और जीवन लक्ष्य एक-दूसरे से काफ़ी अलग हो सकते हैं जो आपके रिश्ते के लिए एक समस्या बन सकती है।
शिक्षा: अंक ज्योतिष 2026 बता रहा है कि मूलांक 3 के छात्र पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2026 में ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे। इस वर्ष का अंक 1 है जो आपको बुद्धिमानी का आशीर्वाद देगा और ऐसे में आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके परिणामस्वरूप, आप दूसरों छात्रों से आगे निकलने, अच्छी रैंक हासिल करने और अच्छे अंक पाने में कामयाब रहेंगे। अगर आप नौकरी के लिए परीक्षा या डिपार्टमेंट परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस वर्ष आपकी मेहनत रंग लेकर आ सकती है और आपको नौकरी, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के रूप में सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि, जनवरी से मार्च के दौरान आपको शिक्षा में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा।
पेशेवर जीवन: जब बात आती है पेशेवर जीवन की, तो वर्ष 2026 में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में आपने पिछले साल यानी कि 2025 में जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, तो इस वर्ष आप उन्हें पूरे करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपको एक साथ कई स्थानों से अपने व्यापार को बढ़ाने के मौके मिलेंगे और ऐसे में, आप नई ब्रांच और ऑफिस खोल सकते हैं जिससे आपके लाभ और क्षमताओं में वृद्धि होगी। अगर आपकी कंपनी का अपना कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो इस साल उसे मंज़ूरी मिलने के योग बनेंगे। अंक ज्योतिष 2026 के अनुसार, व्यापार का विस्तार करने के लिए आपके पास अनेक स्थान होंगे जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है इसलिए थोड़ा सावधान रहें। इन जातकों को साल 2026 में नौकरी के अनेक अवसर मिलने के योग बनेंगे और यह मौके आपको साल की पहली या अंतिम तिमाही में मिलने के आसार हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको जनवरी से मार्च के दौरान कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है।
स्वास्थ्य: मूलांक 3 के जातकों को वर्ष 2026 में दिल से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। हालांकि, इस दौरान आपकी रुचि स्वादिष्ट भोजन में बढ़ेगी और आपको कुछ न कुछ हर समय खाते रहने की आदत रह सकती है। ऐसे में, आपको वसा, मोटापा, मधुमेह, सेप्टीसीमिया, और पित्त आदि समस्याओं की शिकायत रह सकती हैं। यदि यह जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहेंगे, तो पीलिया, खुजली, त्वचा से जुड़े रोग, टाइफाइड, काली खांसी जैसे रोग हो सकते हैं इसलिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय:
किसी शुभ मुहूर्त में पुखराज रत्न को सोने की अंगूठी में जड़वाकर तर्जनी उंगली में धारण करें।
27 गुरुवार तक केसर का तिलक करें। साथ ही, पीले रंग के कपड़े या कागज़ में केसर बांधें और इसे एक पोटली के रूप में अपने पास रखें।
शनिवार और गुरुवार के दिन गुरु बीज मंत्र और गुरु गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें।
वृद्ध ब्राह्मण को पीले रंग की सामग्री जैसे चने की दाल, पीले लड्डू, पीले वस्त्र, शहद का दान करें।
