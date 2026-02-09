आज का राशिफल 10 फरवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Feb, 2026 01:50 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आपकी योग्यता, सूझबूझ और कार्यप्रणाली को देखकर लोग सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित होंगे और आपके काम करने के तरीके की मिसाल देंगे। आज कुछ नए और प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में सहयोग और लाभ के अवसर प्रदान करेगी।
उपाय- ताम्बे के बर्तन मंदिर में दान करें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज व्यवसाय में पहले से लंबित पड़े कार्यों को निपटाने और अधूरे कामों को व्यवस्थित करने के लिए समय अनुकूल और लाभदायक रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में स्पष्टता और गति आएगी। आर्थिक स्थिति पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगी।
उपाय- मंदिर में चावल दान करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। समाज में तथा निकट संबंधियों के बीच आपकी उपलब्धियों की खुलकर सराहना होगी, जिससे आपके मान-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर के बड़े-बुजुर्गों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद निरंतर आप पर बना रहेगा, जो आपको हर स्तर पर मानसिक बल और सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
उपाय- केले के वृक्ष की सेवा करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। काम की व्यस्तता के बावजूद घर-परिवार के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें और घरेलू जिम्मेदारियों में अपना योगदान दें, क्योंकि इससे आपसी संबंधों में मधुरता और संतुलन बना रहेगा। विदेश में रहने वाले मित्र से फ़ोन के माध्यम से बातचीत करके अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय- नारियल जल में प्रवाहित करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर आप निरंतर और अथक मेहनत कर रहे थे, उससे संबंधित अब अप्रत्याशित लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जो आपको मानसिक संतोष और आत्मविश्वास प्रदान करेंगे।
उपाय- गणेश जी को मोदक अर्पित करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। विद्यार्थियों को किसी विषय विशेष में समस्या का समाधान न मिल पाने के कारण मानसिक दबाव और तनाव महसूस हो सकता है, ऐसे में धैर्य रखें और उचित मार्गदर्शन लेने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में तालमेल की कमी दिखाई दे सकती है।
उपाय- छोटी कन्याओं को मिश्री युक्त खीर खाने को दें।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। घर में किसी धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ या शुभ अनुष्ठान से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं, जिससे पारिवारिक आध्यात्मिक शांति में वृद्धि होगी। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है।
उपाय- कानों में सोना धारण करें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में आज योजना बनाने या खरीदने पर विचार करने का मन बनेगा, और सही जानकारी व सोच विचार के साथ लिया गया निर्णय आगे चलकर फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आज पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की सम्भावना है।
उपाय- सरसों के तेल में अपनी परछाई देख कर मंदिर में दान करें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। परिवार पर वरिष्ठ परिजनों का स्नेह और आशीर्वाद निरंतर बना रहेगा, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक और संतुलित रहेगा। परिवार और संतान के साथ आप अच्छा और गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपसी लगाव और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी।
उपाय- शहद का सेवन करें।
