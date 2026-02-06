Main Menu

    3. | Falgun Maas 2026 Upay : फाल्गुन मास में करें ये 4 चमत्कारी उपाय, चंद्र दोष से मिलेगी राहत और मन होगा शांत

Falgun Maas 2026 Upay : फाल्गुन मास में करें ये 4 चमत्कारी उपाय, चंद्र दोष से मिलेगी राहत और मन होगा शांत

Edited By Updated: 06 Feb, 2026 04:42 PM

falgun maas 2026 upay

हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास साल का अंतिम और अत्यंत ऊर्जावान महीना माना जाता है। यह महीना न केवल उल्लास और रंगों का प्रतीक है, बल्कि मानसिक शांति और ज्योतिषीय दोषों को दूर करने के लिए भी सर्वोत्तम है।

Falgun Maas 2026 Upay : हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास साल का अंतिम और अत्यंत ऊर्जावान महीना माना जाता है। यह महीना न केवल उल्लास और रंगों का प्रतीक है, बल्कि मानसिक शांति और ज्योतिषीय दोषों को दूर करने के लिए भी सर्वोत्तम है। फाल्गुन का महीना भक्ति, प्रेम और आनंद का मिश्रण है। ज्योतिष शास्त्र में इस महीने का संबंध चंद्रमा और भगवान शिव से माना गया है। यदि आपका मन अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है या आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर कष्ट दे रहा है, तो फाल्गुन के ये दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कि अशांत मन को शांत करने के लिए कौन से उपाय करें।

Falgun Maas 2026 Upay

चंद्र दोष और अशांत मन के लिए 4 चमत्कारी उपाय

चंद्र देव को अर्घ्य और शीतल जल का दान
चंद्रमा मन का कारक है। फाल्गुन की रातों में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के निकट होता है। प्रत्येक सोमवार या पूर्णिमा के दिन चांदी के पात्र में दूध मिश्रित जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही, जरूरतमंदों को शीतल जल या शरबत का दान करना आपके मानसिक तनाव को कम करता है।

भगवान शिव का गन्ने के रस या दूध से अभिषेक
चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं। फाल्गुन में आने वाली महाशिवरात्रि और विजया एकादशी जैसे पर्वों पर शिवलिंग पर कच्चा दूध या गन्ने का रस अर्पित करें। यह उपाय न केवल चंद्र दोष को शांत करता है, बल्कि आपके जीवन में आ रही बाधाओं को भी दूर करता है।

Falgun Maas 2026 Upay

सफेद वस्तुओं का दान
ज्योतिष के अनुसार, सफेद रंग चंद्रमा का प्रतीक है। इस पूरे माह में सफेद वस्त्र, चावल, दूध, चीनी या दही का दान करना शुभ माना जाता है। विशेषकर शुक्रवार या सोमवार को इन वस्तुओं का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और स्वभाव में सौम्यता आती है।

श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करना
फाल्गुन का सीधा संबंध श्री कृष्ण और होली से है। प्रतिदिन लड्डू गोपाल या कृष्ण जी को अबीर-गुलाल अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन के सारे 'रंग' वापस लौट आते हैं और अवसाद जैसी समस्याएं दूर होती हैं।

Falgun Maas 2026 Upay

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

