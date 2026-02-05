आज का राशिफल 6 फरवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Main Menu

​​​​​​​मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन कुछ चुनौतियों से

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तालमेल की कमी दिखाई देगी। व्यवसाय में आज कुछ जटिल निर्णय लेने पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक कर खेलकूद में अधिक लगेगा।
उपाय- भगवान विष्णु की सेवा करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी वाद-विवाद या मतभेद को टकराव की बजाय शांति, धैर्य और समझदारी के साथ सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय परिस्थितियों को और अधिक बिगाड़ सकता है।
उपाय- सुबह साफ पानी में चंद्रमा का ध्यान कर “ॐ सोमाय नमः” जाप करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। घर के अनुभवी और समझदार व्यक्तियों की सलाह पर अमल करने से आपको सही दिशा मिलेगी और कई संभावित परेशानियों से समय रहते बचाव हो सकेगा, जिससे समाधान सहज और संतुलित रूप से निकल पाएगा।
उपाय- गुरु, शिक्षक और बुजुर्गों का सम्मान करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। पार्टनरशिप से जुड़े व्यवसाय में आपसी तालमेल और विश्वास मजबूत बना रहेगा। साझेदारी में किए गए प्रयास अच्छे परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। आज आय और व्यय में संतुलन बनाये रखने की जरूरत है।
उपाय- रात में सिरहाने सौंफ रख कर सोये।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। व्यवसाय में भी आज आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है, जो आगे चलकर आपके करियर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
उपाय- छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आप अपने मन की बात खुलकर अपने करीबी परिजनों के सामने रख पाएंगे, जिससे मन हल्का और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी और लोगों के बीच आपकी छवि सकारात्मक बनेगी, जिसके परिणामस्वरूप आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
उपाय- कपूर की टिक्की जल में प्रवाहित करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट में गर्मी, एसिडिटी या जलन जैसी समस्या परेशान कर सकती है। बेहतर होगा कि ज्यादा तली-भुनी और मसालेदार चीजों के सेवन से परहेज रखें तथा हल्का और संतुलित आहार अपनाएं, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ बने रहें।
उपाय- साधारण, सरल और सादा जीवन शैली रखें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। ऑफिस में कार्यप्रणाली व्यवस्थित और संतुलित बनी रहेगी। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको निरंतर मिलता रहेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों को कोर्ट के बाहर ही निपटाने की कोशिश करें। आंख में आज किसी प्रकार की एलर्जी महसूस करेंगे।
उपाय- आलस्य से बचें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज छोटी-छोटी बातों को लेकर मन परेशान होगा। बच्चों का बदलता स्वभाव आपके लिए चिंता का विषय बनेगा। आज बिना मांगे किसी को कोई सलाह न दें। व्यवसाय के लिए छोटी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
उपाय- हनुमान जी को गुड़ और चूरमे का भोग लगाएं।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

