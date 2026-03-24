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Navgrah Shanti Upay: नवरात्रि में इन 9 पौधों को घर लाकर करें नवग्रह शांत, दूर होंगी परेशानियां

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 09:08 AM

navgrah shanti upay

Navratri Me Navgrah Shanti Upay: नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें मां माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। यह पर्व केवल भक्ति और साधना का ही नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों...

Navratri Me Navgrah Shanti Upay: नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें मां माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। यह पर्व केवल भक्ति और साधना का ही नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों के संतुलन का भी विशेष समय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवरात्रि के दौरान किए गए उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी कड़ी में नवग्रह शांति उपाय का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अगर नवरात्रि के नौ दिनों में नौ ग्रहों से जुड़े पौधों को घर लाया जाए और उनकी देखभाल व पूजा की जाए, तो जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और धन-धान्य की प्राप्ति होती है।

PunjabKesari Navgrah Shanti Upay

आइए जानते हैं कि किस ग्रह की शांति के लिए कौन सा पौधा घर लाना चाहिए—

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सूर्य ग्रह के लिए उपाय
सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। इसकी अशुभ स्थिति व्यक्ति के जीवन में बाधाएं और स्वास्थ्य समस्याएं ला सकती है।
उपाय: नवरात्रि में आक (आकड़ा) का पौधा घर लाना शुभ माना जाता है। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

चंद्रमा ग्रह के लिए उपाय
चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव बढ़ा सकता है।
उपाय: पलाश का पौधा घर में लगाने से चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

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मंगल ग्रह के लिए उपाय
मंगल ऊर्जा, साहस और रक्त से संबंधित होता है।
उपाय: खैर का पौधा घर लाने से मंगल दोष शांत होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है।

बुध ग्रह के लिए उपाय
बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह है।
उपाय: अपामार्ग (चिरचिटा) का पौधा लगाने से बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और मानसिक संतुलन बना रहता है।

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गुरु ग्रह के लिए उपाय
गुरु ज्ञान, धर्म और भाग्य का कारक होता है।
उपाय: बेल, केला या पीपल का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे गुरु मजबूत होता है और जीवन में सफलता के योग बनते हैं।

शुक्र ग्रह के लिए उपाय
शुक्र सुख-सुविधा, वैभव और प्रेम का प्रतीक है।
उपाय: गूलर का पौधा लगाने से शुक्र के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और धन-धान्य की वृद्धि होती है।

शनि ग्रह के लिए उपाय
शनि कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं।
उपाय: शमी का पौधा घर में लगाने से शनि दोष शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है।

राहु ग्रह के लिए उपाय
राहु भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा ग्रह है।
उपाय: चंदन का पौधा लगाने से राहु शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

केतु ग्रह के लिए उपाय
केतु आध्यात्मिकता और मोक्ष का कारक है।
उपाय: अश्वगंधा का पौधा घर में लाने से केतु शुभ फल देने लगता है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है।

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क्यों खास हैं ये उपाय?
नवरात्रि में किए गए ये उपाय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये पर्यावरण और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देते हैं। पौधे घर में हरियाली, शुद्ध वायु और मानसिक शांति प्रदान करते हैं।

नवरात्रि केवल पूजा-पाठ का पर्व नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने का अवसर भी है। अगर आप इन नौ दिनों में नवग्रहों से जुड़े पौधों को घर लाकर उनकी देखभाल करते हैं, तो यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है।

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