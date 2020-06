आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अपने लिए कपड़े खरीदने जाता है तो उसकी पहली पसंद जेब वाले वस्त्र होते हैं क्योंकि जेब में वो अपनी अवश्यकता के अनुसार चीजें रख सकता है विशेषकर

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Things to keep in purse for wealth: आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अपने लिए कपड़े खरीदने जाता है तो उसकी पहली पसंद जेब वाले वस्त्र होते हैं क्योंकि जेब में वो अपनी अवश्यकता के अनुसार चीजें रख सकता है विशेषकर उसके रूपए-पैसे जेब में सुरक्षित रहते हैं। यदि आप अपनी जेब में कुछ खास चीजें रखेंगे तो कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। ध्यान रखें, कोई भी चीज़ जेब में रखने से पहले मां लक्ष्मी पर अवश्य अर्पित करें।



मां लक्ष्मी का छोटा सा चित्रपट रखें लेकिन ध्यान रहे वो खंडित न हो।

पीपल का पत्ता शुभ मुहूर्त में तोड़ कर उसे गंगा जल से धोएं केसर से श्रीं लिखें फिर किसी पलास्टिक की थैली में डाल कर अपनी जेब अथवा पर्स में रख लें। किसी की दृष्टि इस पत्ते पर नहीं पड़नी चाहिए।



श्रीयंत्र शुभ फल देता है। यह महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है।



अपने गुरु की तस्वीर रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है।



शुक्रवार को कुछ चावल के दाने मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करके उन्हें छोटी सी पुड़ियां में डालकर अपनी जेब में रखें।



गोमती चक्र मां लक्ष्मी का प्रतीक हैं। इन्हें भी अपनी जेब में रखें।



समुद्री कौड़ी जेब में रखने से सुख-समृद्ध‌ि में वृद्धि होती है।



मां लक्ष्मी को चांदी बहुत प्रिय है विशेषकर चांदी का सिक्का। इसे भी जेब से रख सकते हैं।



कमल गट्टे (कमल के बीज) जेब में रखने मंगलप्रद होते हैं।