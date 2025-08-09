Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Raksha Bandhan 2025: गुरु की चाल में बड़ा उलटफेर, रक्षाबंधन के बाद इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी

Raksha Bandhan 2025: गुरु की चाल में बड़ा उलटफेर, रक्षाबंधन के बाद इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 09 Aug, 2025 11:15 AM

raksha bandhan 2025

Raksha Bandhan 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव माना गया है। जब-जब कोई शुभ ग्रह युति में आते हैं, तो वह खास समय किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। रक्षाबंधन 2025 के ठीक बाद एक ऐसा ही दुर्लभ और शुभ संयोग...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Raksha Bandhan 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव माना गया है। जब-जब कोई शुभ ग्रह युति में आते हैं, तो वह खास समय किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। रक्षाबंधन 2025 के ठीक बाद एक ऐसा ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है गुरु और शुक्र की युति, वह भी शुभ नक्षत्र में। गुरु 13 अगस्त को गोचर करेंगे। यह युति न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भौतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद लाभकारी मानी जाती है। इस ग्रह संयोग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय गोल्डन टाइम की तरह होगा यानी भाग्य का जबरदस्त साथ, तरक्की के नए अवसर और जीवन में सकारात्मक बदलाव।

PunjabKesari Raksha Bandhan 2025

वृषभ 
रक्षाबंधन के बाद वृषभ राशि के जातकों के लिए समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। गुरु-शुक्र की युति इनके करियर और वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। व्यापार में कोई रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है और जॉब करने वालों को प्रमोशन या किसी उच्च पद की प्राप्ति संभव है। इस दौरान की गई मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आय के नए स्रोत भी बनेंगे। दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी, जिससे पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।

और ये भी पढ़े

कर्क
कर्क राशि वालों के लिए गुरु और शुक्र की युति भाग्य में वृद्धि का संकेत दे रही है। विशेष रूप से पढ़ाई, करियर और विदेश से संबंधित मामलों में यह समय वरदान साबित हो सकता है। उच्च शिक्षा की चाह रखने वालों को मनचाहा अवसर मिल सकता है और विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। जो लोग करियर में बदलाव या नया स्टार्टअप सोच रहे हैं, उनके लिए यह एक उत्तम समय है। साथ ही, मानसिक रूप से भी सुकून और आत्मविश्वास की अनुभूति होगी, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी।

 सिंह
सिंह राशि के जातकों के लिए यह युति सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बड़ी सफलता लाने वाली है। यह समय आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और लोग आपके नेतृत्व को सराहेंगे। जो लोग राजनीति, प्रशासन या पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा। वित्तीय दृष्टिकोण से यह समय निवेश के लिए अनुकूल है प्रॉपर्टी, शेयर या गोल्ड में निवेश से लाभ संभव है। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विवाह योग्य जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं।

PunjabKesari Raksha Bandhan 2025

धनु 
धनु राशि के लिए गुरु ग्रह के स्वामी होने के कारण यह युति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समय जीवन में कई क्षेत्रों में उन्नति और स्थायित्व मिलेगा। करियर में लंबे समय से चल रही अड़चनें दूर होंगी और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में स्थायित्व आएगा और जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। आर्थिक रूप से भी स्थिति मज़बूत होगी और आय के नए साधन खुल सकते हैं। साथ ही, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

मीन
मीन राशि के जातकों के लिए गुरु और शुक्र की युति आत्मविकास और रचनात्मकता के नए रास्ते खोलेगी। यह समय उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद रहेगा जो कला, संगीत, लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं। आपकी प्रतिभा को पहचान मिलने के योग हैं। साथ ही, जीवन के निजी रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी। अधूरी योजनाएं पूरी हो सकती हैं और मानसिक रूप से सुकून का अनुभव होगा। इस समय आप अपने भीतर की ऊर्जा और संतुलन को अच्छे से समझ पाएंगे, जो भविष्य की दिशा तय करने में मदद करेगा।

PunjabKesari Raksha Bandhan 2025

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!