Raksha bandhan ki thali: राखी बांधने से पहले पूजा की थाली में रखें ये चीजें

07 Aug, 2025

raksha bandhan thali

Raksha Bandhan Thali 2025: राखी बांधने से पहले पूजा की थाली सजाना रक्षाबंधन की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भाई-बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प का प्रतीक भी है। राखी बांधकर बहन अपने भाई को शक्ती और...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Raksha Bandhan Thali 2025: राखी बांधने से पहले पूजा की थाली सजाना रक्षाबंधन की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भाई-बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प का प्रतीक भी है। राखी बांधकर बहन अपने भाई को शक्ती और साहस का मंत्र देती है और उसके कल्याण की कामना करती है इसलिए ऐसे पवित्र त्यौहार को उत्साह और आनंद से मनाना चाहिए। भाई को अपनी बहन के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है राखी का त्यौहार। बहन भाई को स्नेह से राखी बंधती है और भाई मन ही मन अपनी बहन की रक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। आइए जानते हैं, पूजा की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए और इसे कैसे सजाना चाहिए:

Raksha Bandhan Thali
Raksha Bandhan 2025 Thali Samagri List पूजा की थाली में क्या-क्या रखें:
राखी (रक्षा सूत्र): सुंदर, शुभ रंगों वाली राखी। मौली (कलावा) भी साथ रखें।

चावल (अक्षत): बिना टूटे हुए कच्चे चावल, जिन्हें तिलक के साथ भाई के ललाट पर लगाया जाता है।

कुमकुम या रोली: तिलक के लिए केसर अथवा चंदन भी रखा जा सकता है।

दीया (घी या तेल का दीपक): रक्षाबंधन के पूजन में दीपक का विशेष महत्व होता है। राखी बांधने के बाद भाई की आरती करें।

मिठाई या गुड़: भाई को राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाना शुभ माना जाता है। बदलते परिवेश में आजकल लोग मीठा खाना अधिक पसंद नहीं करते तो सूखे मेवे भी खिलाए जा सकते हैं।

पानी का छोटा कलश या लोटा: शुद्ध जल का प्रतीकात्मक प्रयोग।

धूप या अगरबत्ती: पूजा के समय वातावरण को पवित्र और सुगंधित बनाने के लिए विभिन्न सुंगधों का प्रयोग किया जा सकता है।

एक फूल या फूलों की पंखुड़ियां: पूजन में उपयोग हेतु। राखी बांधने के बाद भाई पर फूलों की वर्षा करें।

Raksha Bandhan Thali

How to decorate Rakshabandhan thali रक्षाबंधन की थाली को कैसे सजाएं:
थाली का चुनाव: तांबे, पीतल, स्टील या चांदी की थाली का प्रयोग करें। गोल और सम आकार की हो।

थाली को रंगोली या कलात्मक डिजाइन से सजाएं: थाली के किनारों पर गोटा, लेस, या कांच के टुकड़े लगाकर सजावट करें। आप चाहें तो हल्दी-कुमकुम से सुंदर डिजाइन भी बना सकती हैं।

थाली के बीच में एक सुंदर चौकी रखें: उस पर दीपक रखें और उसके चारों ओर बाकी सामग्री व्यवस्थित करें।

राखी को खास रूप से रखें: आप राखी को एक छोटी प्लेट या सजावटी डिब्बी में भी रख सकती हैं।

फूल या पंखुड़ियों से सजावट: थाली के किनारों पर या बीच में फूलों से सजावट करें ताकि थाली और भी आकर्षक लगे।

Raksha Bandhan Thali

Keep this in mind while decorating the Rakshabandhan thali रक्षाबंधन थाली सजाते समय रखें इस बात का ध्यान:
थाली सजाने के दौरान शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखें।
राखी बांधने से पहले भाई की आरती उतारें और तिलक लगाएं।
भाई को रक्षा का आशीर्वाद देते हुए राखी बांधें और मिठाई खिलाएं।

Raksha Bandhan Thali

