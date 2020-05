Rashifal in hindi: आज 23 मई, शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। जो रात्रि 12:18 तक रहने वाली है तत्पश्चात द्वितीया तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज से आरंभ होकर रविवार की प्रात: 6:24 तक सुकर्मा योग रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का शुभ आगमन भी हो चुका है जो कल सुबह 4:52 तक रहेगा। अपना आज का राशिफल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

