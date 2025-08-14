Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी मनचाही आजादी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Aug, 2025 06:21 PM

मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, समय कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला, धार्मिक कामों में रुचि, जनरल हालात अनुकूल चलेंगे।

वृष: सितारा नुकसान देने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, इसलिए लेन-देन के काम भी सचेत रह कर निपटाने सही रहेंगे।

मिथुन: सितारा धन लाभ देने, अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, यत्न करने पर कोई कामकाजी समस्या भी हल होगी।

कर्क : जिस काम के लिए कोशिश करेंगे या सोच-विचार करेंगे, उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर होगी।

सिंह: यत्न करने पर आपको अपनी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, शुभ कामों में ध्यान।



कन्या : यदि पेट में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे तो खान-पान में बद परहेजी से बचें, मगर अर्थदशा ठीक-ठाक रहेगी।

तुला: व्यापार तथा कामकाज की दशा सुखद, सफलता साथ देगी, मन में कोई अज्ञात डर बना रह सकता है।

वृश्चिक : दुश्मनों से बच कर रहें, क्योंकि वे आपके साथ टकराव के बहाने-मौके ढूंढते रहेंगे।

धनु : यत्न करने पर आपको अपनी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

मकर : किसी अदालती काम में आपकी पैठ, धाक बढ़ेगी, शत्रु आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।

कुम्भ : जनरल तौर पर स्ट्रांग सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।

मीन: सितारा आमदन वाला, भागदौड़ करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल हटेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा।