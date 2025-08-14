Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी सफलता

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 16 Aug, 2025 06:41 AM

मेष : सितारा टीचिंग, कोचिंग, फोटोग्राफी, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, लिकर, कैटरिंग का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

वृष: सितारा पूर्व दोपहर तक नुकसान देने तथा किसी झमेले को उभारने वाला, मगर बाद में हर फ्रंट पर कामयाबी मिलेगी, प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

मिथुन: सितारा पूर्व दोपहर तक अर्थदशा तसल्लीबख्श रखने वाला, मगर बाद में समय हर फ्रंट पर कमजोर बनेगा, झमेले भी पैदा होते रहेंगे।

कर्क : सितारा पूर्व दोपहर तक कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला, फिर बाद में कोराबारी टूरिंग प्लानिंग-प्रोग्रामिंग लाभ देगी।

सिंह: आम सितारा स्ट्रांग, जो सरकारी फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, बड़े लोग भी सॉफ्ट, मेहरबान रहेंगे।

कन्या : सितारा पूर्व दोपहर तक पेट के लिए ढीला, मन भी परेशान, अपसैट सा रहेगा, मगर बाद में हर मोर्चा पर बेहतरी होगी।

तुला: पूर्व दोपहर तक अर्थ दशा बेहतर रहेगी, कामयाबी भी साथ देगी, मगर बाद में खान-पान संभल-संभाल कर करना ठीक रहेगा।

वृश्चिक : सितारा पूर्व दोपहर तक कमजोर, मन अशांत-डिस्टर्ब सा रहेगा, मगर बाद में फायनान्शियल पोजिशन बेहतर बनेगी।

धनु : सितारा पूर्व दोपहर तक बेहतर, इरादों में मजबूती, मगर बाद में समय ढीला बनेगा, अचानक वैर-विरोधी होगा।

मकर : आम सितारा बेहतर, धार्मिक एवं सामाजिक कामों में ध्यान, इज्जत मान की प्राप्ति, मोरेल भी बना रहेगा।

कुम्भ : कोर्ट-कचहरी के कामों के लिए सितारा अच्छा, बड़े लोग आपकी बात को ध्यान तथा सीरियसली सुनेंगे।

मीन: सितारा पूर्व दोपहर तक अर्थ दशा बेहतर रखेगा, कामयाबी साथ देगी, फिर बाद में कामकाजी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी।