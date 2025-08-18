Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में लग जाएंगे चार चांद

Edited By Prachi Sharma,Updated: 18 Aug, 2025 06:53 AM

मेष : सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी दशा भी कंफर्टेबल रहेगी, फिर बाद में कामकाजी भागदौड़-व्यस्तता भी बनी रहेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी दशा भी कंफर्टेबल रहेगी, फिर बाद में कामकाजी भागदौड़-व्यस्तता भी बनी रहेगी।

वृष: सितारा कारोबारी कामों के लिए अच्छा, वैसे कामयाबी साथ देगी, तबीयत में जिंदादिली, कामकाजी टूरिंग भी लाभ देगी।

मिथुन: सितारा दोपहर तक एहतियात वाला, किसी के झांसे में भी न फंसें, मगर बाद में जनरल हालात बेहतर बनेंगे, सफलता भी मिलेगी।

कर्क : सितारा दोपहर तक व्यापार-कारोबार के कामों के लिए अच्छा, इज्जत-मान की प्राप्ति, मगर बाद में समय पेचीदगियों वाला बनेगा।

सिंह: सितारा दोपहर तक राजकीय काम संवारने तथा हर फ्रंट पर बेहतरी करने वाला होगा, मगर बाद में समय कारोबारी कामों के लिए अच्छा बनेगा।

कन्या : जनरल सितारा बेहतर जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, नेक कामों में ध्यान, अर्थदशा भी सुखद रहेगी।

आज का राशिफल 18 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (18th August): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 18 अगस्त- तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक़्त सभी

तुला: सितारा दोपहर तक पेट के लिए ढीला, खान-पान में लापरवाही न बरतें, मगर बाद में हर फ्रंट पर बाधाएं-मुश्किल हटेंगी।

वृश्चिक : सितारा दोपहर तक कामकाजी हालात ठीक रखेगा, कोशिशों में विजय मिलेगी, मगर बाद में जनरल हालात परेशानी वाले बनेंगे।

धनु : सितारा दोपहर तक नुकसान वाला, मन भी परेशान-सा रहेगा, मगर बाद में कामकाजी दशा बेहतर बनेगी।

मकर : सितारा दोपहर तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में विपरीत हालात बनेंगे।

कुम्भ : जनरल सितारा जोरदार जो हर फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मीन: दोपहर तक बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, फिर बाद में कामयाबी बढ़ेगी।



