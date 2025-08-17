आज का राशिफल 18 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में चल रही राजनीति से दूर रहने की कोशिश करें। आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में चल रही राजनीति से दूर रहने की कोशिश करें। आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें। व्यवसाय में चल रही समस्याओं के समाधान हेतु किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा।

उपाय-रविवार के दिन नमक का सेवन न करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। विद्यार्थी आगामी परीक्षा को लेकर अपने ऊपर दबाव महसूस कर सकते हैं।

उपाय- पीपल के वृक्ष पर दूध चढ़ाएं।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। कारोबार में आमदनी बढ़ेगी। प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्तियों को किसी नयी टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता का सामना करने की जरूरत है।

उपाय- मंदिर में पुजारी को पीले रंग के वस्त्र दान करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ उचित सामंजस्य बना रहेगा, जिसके चलते उनकी मदद से जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अटके हुए कार्यों को पूरा करने में ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा।

उपाय- तुलसी की माला धारण करें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज व्यवसायिक मामलों को लेकर जल्दीबाज़ी न करें अन्यथा कोई अच्छी डील आपके हाथ से निकल सकती है। अपनी वाक्पटुता से अनजान व्यक्तियों के साथ भी व्यवहारिक हो जाने में कामयाब होंगे।

उपाय- घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे न रखें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आने से मानसिक तनाव बढ़ेगा और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह अच्छा प्रस्ताव आएगा। आय के एक से अधिक स्रोतों से लाभ मिलेगा।

उपाय- नहाने के पानी में गुलाबजल डालें।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। संतान को मिली किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। सोच समझ कर किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। व्यापारियों को काम के सिलसिले में छोटी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। घर के बड़ों के ख़राब चल रहे स्वास्थ्य में सुधार होगा।

उपाय- बच्चों को खट्टी-मिट्ठी टॉफ़ी खाने को दें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके दिए गए सुझाव का सभी सदस्य स्वागत करेंगे, जिसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में नयी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके चलते व्यस्तता बढ़ जायेगी।

उपाय- घर में जंग लगा हथियार न रखें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर मिलेंगे। आज ऑफिस जाते समय वाहन ख़राब होने की सम्भावना है। किसी सामाजिक समारोह से आमंत्रण मिलेगा जहाँ कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा।

उपाय- श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगायें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in