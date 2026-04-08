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Sagittarius Horoscope 9 April 2026: भाग्य देगा साथ या मेहनत ही बनेगी सहारा?

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 03:10 AM

sagittarius horoscope 9 april 2026

Dhanu Rashifal 9 April 2026 आज का धनु राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए भाग्यवर्धक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आज...

Dhanu Rashifal 9 April 2026 आज का धनु राशिफल 9 अप्रैल 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए भाग्यवर्धक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्ट रहेंगे और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।

आज का दिन नई योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए शुभ है। आपका आशावादी स्वभाव आपको हर चुनौती से बाहर निकालने में मदद करेगा।

करियर और व्यवसाय
करियर के क्षेत्र में आज प्रगति के अच्छे संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके कार्य की सराहना होगी और अधिकारी आपसे प्रभावित रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी है। नई डील या विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। हालांकि, बड़े खर्चों से पहले योजना बनाना जरूरी होगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में आज खुशियां बनी रहेंगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। हालांकि, खानपान में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

शुभ रंग और अंक
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

आज का उपाय (Upay)
आज भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें और “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का जाप करें। पीली वस्तुओं का दान करना भी शुभ रहेगा, इससे भाग्य मजबूत होगा।

धनु राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन भाग्य और सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी सकारात्मक सोच और मेहनत आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी। सही दिशा में प्रयास करने से आज आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं।

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