Sakat Chauth Moon Rise Time 2025: अपने शहर के अनुसार जानें, सकट चौथ के दिन चांद निकलने की Timing

Sakat Chauth 2025: हिंदू धर्म में जिस तरह करवाचौथ का व्रत पति की लम्बी उम्र के लिए रखा जाता है। उसी तरह सकट चौथ का व्रत संतान की सलामती के लिए किया जाता है और आज 17 जनवरी को ये व्रत रखा जा रहा है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और यदि कोई महिला ये व्रत रखती है तो संतान प्राप्ति की इच्छा भी जल्द पूर्ण हो जाती है। सकट चौथ के दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करने का विधान है और रात को चंद्र देव को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसे में काफी लोग इस कन्फ्यूजन में है कि उनके शहर में चांद कब निकलेगा। तो आइए जानते हैं आपके शहर के अनुसार चांद निकलने की टाइमिंग।

आपके शहर में सकट चौथ का चांद निकलने का समय

दिल्ली - 9 बजकर 9 मिनट

नोएडा- 9 बजकर 7 मिनट

गुरुग्राम - 9 बजे

गाजियाबाद - 9 बजकर 8 मिनट

लखनऊ - 8 बजकर 55 मिनट

मथुरा- 9 बजकर 8 मिनट

मुंबई- 9 बजकर 34 मिनट

अमृतसर - 9 बजकर 16 मिनट

अहमदाबाद - 9 बजकर 32 मिनट

आगरा - 9 बजकर 5 मिनट

पटना - 8 बजकर 44 मिनट

Offer these things to the Moon God इन चीजों से दें चंद्र देवता को अर्घ्य

Offer water with water पानी से दें अर्घ्य

चंद्र देव को अर्घ्य देते समय सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पानी होती है। पानी चंद्र देव को अर्घ्य के रूप में अर्पित करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और चंद्र देव की कृपा से व्रति के परिवार में समृद्धि आती है।

Offer prayers with flowers फूलों से दें अर्घ्य

सकट चौथ के दिन यदि आप चंद्र देव को पानी के साथ हरसिंगार, सफेद कमल, सफेद गुलाब, सफेद कनेर या किसी भी पुष्प के साथ चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं तो ऐसा करने से चंद्र का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है साथ में जीवन में चल रहे कलह-कलेश से भी मुक्ति मिलती है।

Offer Arghya with Akshat अक्षत से दें अर्घ्य

हिन्दू धर्म में अक्षत को धन आकर्षित करने का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की पूजा के दौरान यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो महादेव के लाड़ले सदैव आपकी रक्षा करेंगे और कभी भी धन-धान्य में कमी देखने को नहीं मिलेगी।