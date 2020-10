Navratri 2020 in october: ग्रह-गोचरों के शुभ संयोग से कल 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभ आरंभ हो रहा है। 9 दिनों तक हर रोज नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा होगी। वैसे तो पितृपक्ष समाप्त होते ही नवरात्र शुरू होते हैं लेकिन इस बार अधिकमास के कारण वर्ष 2020 में नवरात्र एक महीने आगे बढ़ गए थे।

