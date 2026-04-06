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Singh Rashifal 7 April :  सिंह राशि वालों के लिए 7 अप्रैल की सुबह लाएगी नई ऊर्जा, पर इन 2 गलतियों से बचें

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 01:51 AM

singh rashifal 7 april

7 अप्रैल 2026 की सुबह सिंह राशि वालों के लिए एक नई चमक लेकर आ रही है। आपकी राशि का स्वामी 'सूर्य' आज अत्यंत बली अवस्था में है, जो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और आत्मविश्वास भरेगा। आज का दिन आपके रुके हुए कार्यों को गति देने और समाज में अपनी...

Singh Rashifal 7 April : 7 अप्रैल 2026 की सुबह सिंह राशि वालों के लिए एक नई चमक लेकर आ रही है। आपकी राशि का स्वामी 'सूर्य' आज अत्यंत बली अवस्था में है, जो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और आत्मविश्वास भरेगा। आज का दिन आपके रुके हुए कार्यों को गति देने और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए उत्तम है। हालांकि, सितारों की चाल यह भी संकेत दे रही है कि जहाँ एक ओर सफलता आपके कदम चूमेगी, वहीं दो ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो आपके बने-बनाए खेल को बिगाड़ सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आज का पूरा हाल।

करियर और व्यापार
सिंह राशि के जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में 'राजा' जैसी स्थिति रहेगी। सुबह से ही आप खुद को कार्यकुशल और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है।कारोबारियों के लिए आज का दिन विस्तार का है। नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में बड़े मुनाफे का कारण होंगे। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन 'टारगेट' पूरा करने वाला साबित होगा।

सावधान ! इन 2 गलतियों से बचें 
अहंकार और वाणी पर नियंत्रण : सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन आज यह 'अहंकार' में बदल सकता है। सहकर्मियों या छोटे कर्मचारियों के साथ कठोर भाषा का प्रयोग न करें, वरना वे आपके विरुद्ध हो सकते हैं। नई ऊर्जा के प्रवाह में आकर किसी भी बड़े निवेश या दस्तावेज़ पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर न करें। जोश में होश खोना आज आपको आर्थिक चपत लगा सकता है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
परिवार के साथ आज का दिन सुखद रहेगा। पिता या घर के किसी बुजुर्ग का सहयोग आपके लिए भाग्योदय का काम करेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है।

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स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में आज आप काफी बेहतर रहेंगे। पुरानी हड्डियों या जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है। हालांकि, दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें, क्योंकि 'पित्त' बढ़ने की समस्या या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।

आज का विशेष महाउपाय
सूर्य देव को अर्घ्य: सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्पित करें।

आदित्य हृदय स्तोत्र: यदि समय हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।

शुभ अंक और रंग: आज आपका शुभ रंग केसरिया या सुनहरा है और शुभ अंक 1 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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