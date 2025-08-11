Stock Market Astrology: बुध और गुरु की बदलेगी चाल, बाजार की स्थिति में होगा सुधार

Stock Market Astrology: एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से यह सप्ताह बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। ट्रेड के कारक ग्रह बुध 11 अगस्त को बाजार खुलने से पहले सुबह 5 बजे के करीब पूर्व में उदय हो जाएंगे। बुध 24 जुलाई को अस्त हुए थे और उसके बाद से ही बाजार...

Stock Market Astrology: एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से यह सप्ताह बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। ट्रेड के कारक ग्रह बुध 11 अगस्त को बाजार खुलने से पहले सुबह 5 बजे के करीब पूर्व में उदय हो जाएंगे। बुध 24 जुलाई को अस्त हुए थे और उसके बाद से ही बाजार में लगातार गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है।

11 अगस्त हो ही कारोबारी सत्र के दौरान दोपहर 1 बजे बुध वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे। बुध 18 जुलाई से वक्री भी थे लिहाजा एक ही दिन में बुध का मार्गी और उदय होना बाजार के लिहाज से अच्छा है। इसी सप्ताह 13 अगस्त को गुरु सुबह 5.44 बजे अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे।

गुरु 13 जून से राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। गुरु का अपने नक्षत्र में आना बाजार की वापसी का एक बड़ा कारण बनेगा। इसी बीच मंगल भी 13 अगस्त को रात्रि 10.44 बजे चन्द्रमा के हस्ता नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह स्थिति भी बाजार में पॉजिटिविटी लाने का काम करेगी।

हालांकि इसी सप्ताह 16 अगस्त मध्य रात्रि को सूर्य भी अपनी ही सिंह राशि में आ जाएंगे लेकिन इसका प्रभाव अगले सप्ताह बाजार में देखने को मिलेगा, कुल मिला कर बुध और गुरु की स्थिति में सुधार बाजार में पॉजिटिविटी लाने का काम करेगा और यह सप्ताह बाजार के लिए निर्णायक सप्ताह साबित होगा।

11 अगस्त को चन्द्रमा दोपहर 1 बजे तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि रहेंगे और इसके बाद गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इससे हमें दोपहर 1 बजे के बाद बाजार की स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ सकता है।

12 अगस्त को चन्द्रमा सुबह 6 बज कर 9 मिनट पर मीन राशि में गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और सुबह 11.51 बजे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। चन्द्रमा का शनि के नक्षत्र में और शनि के ऊपर से गोचर करना मैटल शेयरों में तेजी लाने का काम करेगा।

13 अगस्त को चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और सुबह 10.32 बजे बुध के रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे इससे बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार हो सकता है।

14 अगस्त को चन्द्रमा सुबह 9.05 पर राशि बदलेंगे और मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, चन्द्रमा की यह स्थिति बाजार में तेजी लाने का काम करेगी।

