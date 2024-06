Success Tips: करियर में तरक्की के लिए आजमाएं ये आसान तरीके, होंगे वारे-न्यारे

करियर में असफलता के पीछे कई बार कड़ी मेहनत की कमी के साथ बहुत हद तक वास्तु भी मायने रखता है। वास्तु शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि अगर घर का वास्तु शास्त्र खराब है तो व्यक्ति

Success Tips: करियर में असफलता के पीछे कई बार कड़ी मेहनत की कमी के साथ बहुत हद तक वास्तु भी मायने रखता है। वास्तु शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि अगर घर का वास्तु शास्त्र खराब है तो व्यक्ति को नौकरी मिलने से लेकर करियर में तरक्की के संबंध में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास करने के बावजूद क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या आपकी नौकरी में स्थायित्व नहीं है, काबिल होते हुए भी क्या आपको मनचाही सैलरी नहीं मिल रही, क्या आपको लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा है? यदि ऐसा ही है तो घर या दफ्तर में क्या परिवर्तन करने चाहिएं, इनके बारे में यहां बता रहे हैं।



Ganpati worship गणपति का ध्यान करें

इंटरव्यू देने से पहले भगवान गणपति और अपने कुल देवी-देवता की पूजा अवश्य करें। घर से निकलते समय हमेशा दायां पैर सबसे पहले बाहर रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है।

light color choice हल्के रंगों का चुनाव

करियर की दृष्टि से ऑफिस में हल्के रंगों का चुनाव बेहतर होता है। ऐसे ऑफिस में जब व्यक्ति काम करता है, तो वह खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। हां, कुछ स्थानों पर गहरे रंग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरे ऑफिस के लिए हल्के रंगों का प्रयोग ही करना चाहिए।



Plant money plant in blue bottle नीली बोतल में लगाएं मनीप्लांट

नौकरी के अच्छे अवसर पाने के लिए घर में नीली बोतल में मनीप्लांट का पौधा लगाएं और फिर इस बोतल को उत्तर दिशा की ओर रखें। जब यह पौधा बढ़ने लगे तो इसके पत्तों को ऊपर की ओर करके रखें, नीचे गिरने न दें।





North facing mirror उत्तर दिशा में आईना

उत्तर की दिशा को कुबेर देवता की दिशा माना जाता है और भगवान कुबेर धन के देवता हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को नौकरी पाने में असफलता मिल रही है तो घर के उत्तर दिशा की दीवार पर आईना लगवाना चाहिए लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह इतना बड़ा हो कि इसमें व्यक्ति का पूरा शरीर दिखाई दे। वास्तु के इस उपाय से जल्द ही अच्छी नौकरी के मौके और सफलता मिल जाएगी। उत्तर-पूर्व दिशा में बैठें और सकारात्मक पेंटिंग लगाएं।



यदि आप का अपना ऑफिस है, जहां आपके मातहत कर्मचारी कार्य करते हैं तो आप जहां बैठते हैं, वहां आपकी पीठ दीवार की तरफ होनी चाहिए। साथ ही बैठते वक्त आपका मुख उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह स्थिति आपके और आपके ऑफिस के लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही आप अपने कैबिन में कुछ ऐसी तस्वीरें लगाएं जो सकारात्मक संदेश देती हों या जिन्हें देखते वक्त ऊर्जा महसूस हो।



North corner should be clean उत्तरी कोना होना चाहिए साफ

ऑफिस का उत्तर और उत्तर-पूर्व कोना हमेशा साफ-सुथरा रखें। यहां पर किसी तरह की अस्त-व्यस्तता नहीं होनी चाहिए। हो सके तो यहां रोज कोई सुंगधित धूप-बत्ती जलाएं। इसके साथ ही आप अपने ऑफिस में समुद्री नमक रखें। नमक से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो ऑफिस में कार्यरत लोगों के साथ आपको भी हमेशा उत्साहित रखेगा। ऑफिस पर नियमित रूप से कपूर जलाएं। इसकी सुगंध नकारात्मकता समाप्त करने का काम करती है।



Keep the toilet door closed बंद रखें टॉयलेट का दरवाजा

आपके ऑफिस में यदि आपके कैबिन के साथ ही टॉयलेट अटैच्ड है, तो इसका दरवाजा हमेशा बंद रखें। साथ ही इसमें कांच की कटोरी में नमक डाल कर रखें। इस नमक को हर 15 दिन में बदलें।





Rudraksh रुद्राक्ष

हिन्दू धर्म में रुद्राक्ष का विशेष महत्व होता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला धारण करने से व्यक्ति का मन शांत और एकाग्र रहता है। रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं। वास्तु में बताया गया कि नौकरी पाने के लिए आप एक मुखी, दस मुखी या ग्यारह मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।



Keep the Brahma place of the house clean घर के ब्रह्म स्थान को रखें साफ

घर का बीच का हिस्सा ब्रह्म स्थान कहा जाता है। यह भगवान ब्रह्मा और भगवान बृहस्पति का स्थान माना जाता है। देवगुरु किसी भी जातक की कुंडली में सुख, वैभव और करियर में तरक्की के कारक माने जाते हैं। यह जितना साफ रहेगा करियर में उतनी अधिक सफलताएं प्राप्त होंगी।