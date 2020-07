Surya in punarvasu nakshatra: जुलाई का महीना ग्रह-नक्षत्रों की दृष्टि से कई योग और संयोग बना रहा है। अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन धनु राशि में चंद्र ग्रहण लगा। 6 जुलाई को सावन का महीना शुरू हुआ और इसी दिन सूर्य ने भी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके षडाष्टक योग नामक एक ऐसा योग बना दिया, जिसे ज्योतिष की दृष्टि से शुभ योग नहीं माना जाता और ऐसे योग की गणना ज्योतिष में अशुभ योगों में होती है। यह योग कब और कैसे बनता है और इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, इस पोस्ट में इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं तो यह कैसा नक्षत्र है और ज्योतिष में इस नक्षत्र का क्या स्थान है।

