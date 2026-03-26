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Sutak Rules After Baby Birth : नन्हे मेहमान के कदम पड़े हैं घर तो भूलकर भी न करें सूतक के इन 5 नियमों की अनदेखी

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 02:51 PM

sutak rules after baby birth

घर में नन्हे मेहमान की पहली किलकारी गूंजते ही खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। भारतीय परंपराओं में संतान के जन्म को ईश्वर का सबसे अनमोल वरदान माना गया है। इस उत्सव और आनंद के साथ ही शुरू होती है एक विशेष अवधि, जिसे हिंदू धर्म और शास्त्रों में सूतक का...

Sutak Rules After Baby Birth : घर में नन्हे मेहमान की पहली किलकारी गूंजते ही खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। भारतीय परंपराओं में संतान के जन्म को ईश्वर का सबसे अनमोल वरदान माना गया है। इस उत्सव और आनंद के साथ ही शुरू होती है एक विशेष अवधि, जिसे हिंदू धर्म और शास्त्रों में सूतक का नाम दिया गया है। अक्सर आज की पीढ़ी इसे केवल एक पुरानी रस्म मानकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन वास्तव में सूतक आध्यात्मिक शुद्धि और वैज्ञानिक सुरक्षा का एक अनूठा संगम है। यह वह समय है जब नवजात शिशु और माता को बाहरी दुनिया के संक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षित घेरा तैयार किया जाता है। तो आइए, परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य के नजरिए से समझते हैं सूतक के उन अनिवार्य नियमों को, जिन्हें अनदेखा करना आपके परिवार की सुख-शांति और सेहत पर भारी पड़ सकता है।

Sutak Rules After Baby Birth

सूतक क्या है और यह कितने दिनों का होता है?
सूतक वह समय है जब घर में नए जीवन के आगमन के कारण कुछ दिनों के लिए परिवार को अशुद्ध माना जाता है। आमतौर पर यह अवधि 10 से 12 दिनों की होती है, जिसे 'सवा महीना' यानी 40 दिनों तक भी कुछ परंपराओं में विस्तृत किया जाता है। पुराने समय में सूतक के नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि नवजात शिशु और मां को बाहरी इन्फेक्शन  से बचाया जा सके। माँ और बच्चे की इम्यूनिटी उस समय बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें एक सीमित दायरे में रखना उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी था।

सूतक काल के दौरान इन नियमों का करें पालन

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Sutak Rules After Baby Birth

मंदिर और पूजा-पाठ से दूरी
सूतक के दौरान घर के मंदिर को पर्दे से ढक दिया जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य देवी-देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करता और न ही कोई दीपक जलाता है। हालांकि, मन में भगवान का नाम लेने या मानसिक जाप करने की कोई मनाही नहीं होती।

रसोई और खान-पान के नियम
मान्यता है कि मां के कमरे और रसोई के बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। सूतक खत्म होने तक मां को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही भोजन पकाना चाहिए। बाहरी व्यक्तियों को इस दौरान घर का भोजन करने से भी बचना चाहिए।

बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित
सूतक के दौरान बाहरी लोगों का नवजात को छूना या मां के पास बैठना उचित नहीं माना जाता। यह पूरी तरह से मेडिकल आइसोलेशन जैसा है, ताकि बच्चा बाहरी कीटाणुओं के संपर्क में न आए।

शुभ कार्यों पर रोक
इस अवधि में घर में कोई भी नया शुभ कार्य जैसे- मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई या विवाह की बात शुरू नहीं की जाती। माना जाता है कि शुद्धि के बाद ही नए कार्यों का श्रीगणेश करना चाहिए।

नामकरण संस्कार
सूतक की समाप्ति आमतौर पर 10वें या 12वें दिन 'हवन' और 'शुद्धिकरण' के साथ होती है। घर में गंगाजल छिड़का जाता है और घर के सभी सदस्य स्नान करके नए वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद ही मंदिर खोला जाता है और बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है।

मां के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें
एकांत का महत्व: मां को इस दौरान शोर-शराबे से दूर शांत वातावरण में रहना चाहिए।

सात्विक आहार: सूतक काल में केवल ताजा और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए ताकि बच्चे को दूध के जरिए सही पोषण मिले।

स्वच्छता: प्रसूता को अपनी और शिशु की शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही सूतक का असली वैज्ञानिक आधार है।

Sutak Rules After Baby Birth

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