Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (12th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (12th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष (Aries) आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने रुके कार्य पूरे

मेष (Aries) आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने रुके कार्य पूरे होने के योग बनेंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9

वृषभ (Taurus)
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताएं। धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, निवेश में फायदा होगा, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर में सुख-शांति बनी रहेगी।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6

मिथुन (Gemini)
नई योजनाएं बनेंगी और लाभ देंगी। किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। आज आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, नए संपर्क बनेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और रचनात्मकता से आपको पहचान प्राप्त होगी।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

कर्क (Cancer)
भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा, पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन सकारात्मक रूप से बीतेगा।
शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 2

सिंह (Leo)
आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अधिकारी वर्ग से प्रशंसा मिलेगी, नए अवसर प्राप्त होंगे और आत्मविश्वास से सभी कार्य सफल होंगे।
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1

कन्या (Virgo)
स्वास्थ्य पर ध्यान दें। काम का दबाव बढ़ सकता है। दिनचर्या संतुलित रखें, खानपान पर ध्यान दें, कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी और परिवार का सहयोग मानसिक राहत देगा।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 7

तुला (Libra)
रिश्तों में मधुरता आएगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा, नए संबंध बन सकते हैं, कला क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6

वृश्चिक (Scorpio)
आज सतर्क रहें, कोई छुपी बात सामने आ सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, निर्णय सोच-समझकर लें, आत्मविश्वास बनाए रखें और परिवार का सहयोग कठिन समय में सहारा देगा।
निवेश सोच-समझकर करें।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 8

धनु (Sagittarius)
यात्रा के योग बन रहे हैं। नए अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा और करियर में प्रगति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

मकर (Capricorn)
कैरियर में प्रगति के संकेत हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और आत्मविश्वास से सफलता सुनिश्चित होगी।
मेहनत का फल मिलेगा।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 10

कुंभ (Aquarius)
नवीन विचार लाभ देंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र में प्रगति होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए अवसर आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे।
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 11

मीन (Pisces)
आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। मन शांत रहेगा। ध्यान और योग से लाभ मिलेगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और दिन सुखद एवं संतुलित रहेगा।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 12

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!