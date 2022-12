Thursday Special: पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो आज के दिन न करें ये काम

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Dec, 2022 06:57 AM

Dos and don'ts on thursday: बृहस्पतिवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के लिए कुछ ऐसे काम हैं, जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। सुखद पारिवारिक जीवन, शिक्षा, ज्ञान और धन इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं, जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए अन्यथा अनुकूल गुरु भी प्रतिकूल प्रभाव देता है।



Thursday myths न करें ये काम

पिता, गुरु और साधु-संत बृहस्पति का प्रतिनिधि करते हैं, कभी भी इनका अपमान न करें।



खिचड़ी न तो घर में बनाएं और न खाएं।



नाखून नहीं काटने चाहिए।



बाल नहीं धोने चाहिए। महिलाओं के लिए कहा जाता है की संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है।



कपड़े नहीं धोने चाहिए।



Things to do on thursday astrology करें ये काम

सूर्य उदय होने से पहले शुद्ध होकर भगवान विष्णु के समक्ष गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं।



केसर अथवा हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाएं।



पीली चीजों का दान करें।



संभव हो तो व्रत रखें।



भगवान शिव पर पीले रंग के लड्डू अर्पित करें।



केले के पेड़ का पूजन करें, प्रसाद में पीले रंग के पकवान अथवा फल अर्पित करें।



केले का दान करें।



पीले रंग का हार भगवान विष्णु को चढ़ाएं।



पीले रंग के कपड़े पहनें।



नमक का सेवन न करें।



'ॐ नमो नारायणा' मंत्र का जाप करें, जिससे जिंदगी में आनन्द, कल्याण, स्थिरता और निस्तब्धता आएगी।