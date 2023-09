Tips For Luxurious Life: अंबानी जैसा जीवन चाहते हैं तो करें इस ग्रह को मजबूत !

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 08 Sep, 2023 10:18 AM

Shukra Grah: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। इसी के साथ ये ग्रह काम और विलासिता के साथ भी संबंध रखता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर ये मजबूत हो तो जीवन के सारे सुख व्यक्ति के पास खिंचे चले आते हैं और समाज में भी खूब मान-सम्मान मिलता है। वहीं इसी के साथ अगर ये कमजोर हो तो आर्थिक परेशानियां व्यक्ति के पीछे पड़ जाती हैं। कहते हैं जीवन में दरिद्रता तभी आती है जब शुक्र ग्रह पीड़ित होता है लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मजबूत करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के। ग्रहों में बुध और शनि शुक्र के मित्र ग्रह हैं। शुक्र एक राशि में करीब 23 दिन तक रहते हैं।

Ways to strengthen the planet Venus in the horoscope कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय

कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए-

ॐ शुं शुक्राय नम:।

ॐ हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं

इसके अलावा शुक्र ग्रह को खुश करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी माता की उपासना करें।

शुक्रवार के दिन भोजन करते समय दूध, दही, घी और चावल का सेवन करें।

शुक्र ग्रह को अपने पक्ष में करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनें।

Donate these things on Friday शुक्रवार के दिन करें इन चीजों का दान

कहते हैं कि दान करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और ग्रहों का साथ भी मिलता है। अगर आप भी शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद रंग की चीजों का दान करें।

Venus becomes strong by wearing this stone इस रत्न को धारण करने से शुक्र होता है मजबूत

शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरा और सफेद पुखराज शुभ माना जाता है लेकिन इनको धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें।