Dharmik Concept in Hindi:- चाह से भरा हुआ आदमी कहलाता है भिखारी

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's Panchang In Hindi:- 3 अप्रैल 2022, रविवार चैत्र शुक्ल तिथि द्वितीया (दोपहर 12.39 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया। विक्रमी सम्वत् : 2079, चैत्र प्रविष्टे 21, राष्ट्रीय शक सम्वत् : 1944, दिनांक : 13 (चैत्र), हिजरी साल : 1443, महीना: रमजान, तारीख : 1, सूर्योदय : प्रात: 6.18 बजे, सूर्यास्त : सायं 6.44 बजे (जालंधर समय), नक्षत्र : अश्विनी (दोपहर 12.37 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र भरणी, योग : वैधृति (प्रात: 7.52 तक) तथा तदोपरांत योग विष्कुंभ, चंद्रमा : मेष राशि पर (पूरा दिन-रात तक), दोपहर 12.37 तक जन्मे बच्चे को अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी, दिशा शूल : पश्चिम एवं नैऋत्य दिशा के लिए, राहू काल : सायं साढ़े चार से छह बजे तक, पर्व, दिवस तथा त्यौहार: रमजान (मुस्लिम) महीना तथा रोजे (मुस्लिम) शुरू, श्री झूले लाल जयंती। 3-4 अप्रैल श्री मत्स्य जयंती।

