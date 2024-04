Vastu Tips: इस दिशा में लगाएं 7 घोड़ों की तस्वीर, दुःख-दरिद्रता मोड़ लेगी आपसे अपना मुख

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Apr, 2024 09:53 AM

आप सभी इस बात से तो बखूबी वाकिफ होंगे कि वास्तु हमारे जीवन की कई परेशानियों का समाधान कर देता है और उसके पास आपकी हर परेशानी का अंत है। ऐसे में वास्तु के अनुसार अगर जीवन

Vastu Tips: आप सभी इस बात से तो बखूबी वाकिफ होंगे कि वास्तु हमारे जीवन की कई परेशानियों का समाधान कर देता है और उसके पास आपकी हर परेशानी का अंत है। ऐसे में वास्तु के अनुसार अगर जीवन में तरक्की करनी है और जल्द से जल्द अमीर बनना है तो आपको बता दें कि वास्तु में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिनसे जीवन में तरक्की के नए-नए रास्ते खुलते हैं। तो आज इस आर्टिकल में बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिसको करने से जीवन में आसानी से तरक्की मिल जाएगी।

वास्तु के अनुसार अगर घर में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर या पेंटिंग लगाई जाए तो जीवन में तरक्की की राह आसान हो जाती है। जहां एक तरफ ये तस्वीर घर की सजावट में चार चांद लगा देती हैं वहीं ये तस्वीर आपके घर को खुशियों से भी भर देती है। इससे घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। वास्तु के अनुसार घर में 7 घोड़ों वाली तस्वीर लगाने से कई फायदे होते हैं लेकिन दौड़ते घोड़े की तस्वीर में घोड़ा खुश नजर आना चाहिए तभी धन के रास्ते खुलते हैं। इसके साथ ही घर में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से पहले ये भी देख लें कि घर में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर किसी लड़ाई की न हो जिसमें रथ को खींच रहे हो तस्वीर बिल्कुल सिम्पल होनी चाहिए।

इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसका 100 % फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपने ये तस्वीर सही जगह पर लगाई हो।

In which direction to put the picture of running horses किस दिशा में लगाएं दौड़ते घोड़ों की तस्वीर

तरक्की और हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए घर या फिर ऑफिस की दक्षिण दिशा में दौड़ते घोड़ों की तस्वीर लगाएं। ये आपके काम को गति प्रदान करेगा। याद रहे कि घोड़ों का मुंह ऑफिस के अंदर की ओर होना चाहिए।

घर या ऑफिस में 7 घोड़ों वाली तस्वीर लगाने से जीवन और करियर में हमेशा सफलता मिलती है। वास्तु के अनुसार दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर बहुत फायदेमंद होती है। ये तस्वीर आपको पॉजीटिव एनर्जी देती है। ये तस्वीर घर में सुख- समृद्धि लाने के साथ ही पैसे को भी अपनी तरफ खींचती है। जिन लोगों के घर में छोटी-छोटी बात पर लड़ाई-झगड़ा होता रहता हो उन्हें यह तस्वीर अपने घर में हमेशा रखनी चाहिए।

आपके घर में अगर पहले से ही दौड़ते घोड़ों की तस्वीर या मूर्ति है तो इसके लिए एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखें कि इन घोड़ों पर किसी तरह की रस्सी ना बंधी हो। यदि इस तरह से आपके घर में पोस्टर या तस्वीर है तो इससे घर में आने वाले धन-धान्य पर रोक लगती है। इसके साथ एक बात ध्यान रखें कि कभी किसी एक घोडे़ की फोटो या तस्वीर न लगाएं, ये आपके घर में धन आने से रोकता है। तो ऐसी तस्वीर को अपने घर से तुरंत ही हटा दें।