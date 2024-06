Vastu Tips: ईशान कोण दिशा में रखें यह चीज, संवर जाएगी आपकी किस्मत

जीवन की परेशानियों को भगाने और बुलाने के लिए वास्तु शास्त्र के अहम भूमिका निभाती है। अगर घर का वास्तु खराब होता है तो कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो हमने

Vastu Tips: जीवन की परेशानियों को भगाने और बुलाने के लिए वास्तु शास्त्र के अहम भूमिका निभाती है। अगर घर का वास्तु खराब होता है तो कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो हमने कभी सोची भी न हो। वहीं अगर घर वास्तु दोष से मुक्त होता है तो घर का माहौल भी काफी शांत और खुशनुमा बना रहता है। आज बात करेंगे उस दिशा के बारे में जिससे जुड़े कुछ उपाय करने से आपकी रूठी क्यों किस्मत संवर जाती है। वो दिशा है ईशान कोण। घर के उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं। इस दिशा को देवी-देवताओं का स्थान कहते हैं। इस दिशा में शंख रखने से व्यक्ति को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है तो चलिए जानते हैं यदि आप इस दिशा में शंख रखते हैं तो आपको क्या फायदा देखने को मिलते हैं -

Specialty of North-east direction ईशान कोण दिशा की खासियत

ये देवी-देवताओं का स्थान होता है। यदि आप इस जगह पर पूजा घर बनाते हैं तो आपके जीवन में सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस दिशा का संबंध बृहस्पति से होता है। इस जगह से ही सकारात्मक ऊर्जा की एंट्री होती है। इस वजह से इस दिशा को बेहद ही साफ़-सुथरा रखना चाहिए। इस दिशा में यदि आप तिजोरी रखते हैं तो आपके जीवन से धन की सारी परेशानियों दूर हो जाती हैं। पूजा और ध्यान लगाने के लिए भी ये दिशा सबसे बेस्ट है।

Keep the conch in this direction इस दिशा में रखें शंख

वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में शंख रखना बेहद ही खास माना जाता है। यदि आप इस जगह शंख में तुलसी के पत्ते डालकर रखते हैं तो ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है। कार्यक्षेत्र या फिर घर में अशांति का माहौल है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर मां लक्ष्मी असीम कृपा बरसाती हैं।

Do not keep these things in the north-east corner ईशान कोण में न रखें ये सामान

इस दिशा में भारी सामान रखने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो धन का आगमन रुक जाता है और धन की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इस दिशा में स्टोर रूम भी बनाना वर्जित होता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है।