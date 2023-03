Vastu Tips For Water Tank: समाज में मान-सम्मान की चाह पूरी करेगी इस जगह रखी पानी की टंकी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Mar, 2023 07:39 AM

बृहत्संहिता के मुताबिक पानी, अग्नि, वायु के लिए हर एक दिशा निर्धारित की गई है। वास्तु के अनुसार घर में सभी चीजों को उसकी सही दिशा

Vastu Tips For Water Tank: बृहत्संहिता के मुताबिक पानी, अग्नि, वायु के लिए हर एक दिशा निर्धारित की गई है। वास्तु के अनुसार घर में सभी चीजों को उसकी सही दिशा के अनुसार ही रखना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो वास्तु दोष का खतरा रहता है। ऐसे ही हर घर में पानी की टंकी तो जरूर होती है, उसी की मदद से पूरे घर में पानी का उपयोग किया जाता है लेकिन क्या आपको पता है पानी की टंकी रखने के लिए वास्तु का उपयोग किया जाता है। जिसे उसके अनुसार रखने से समाज में मान-सम्मान बना रहता है और कभी भी धन हानि नहीं देखनी पड़ती। अगर इन दिशाओं के उल्ट ये चीजें रखी जाएं तो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह पानी की टंकी रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।





Water Tank Direction At Home घर में पानी की टंकी की दिशा: उत्तर-पूर्व दिशा में पानी का टेंक रखना बहुत ही शुभ माना गया है। इस जगह पर टंकी रखने से धन लाभ के मौके मिलते रहते हैं।



उत्तर दिशा में पानी का टेंक रख लिया जाए तो घर में सुख-शांति बनी रहती है और समाज में मान-सम्मान बढ़ता है।



भूमिगत टंकी बनवा रहे हैं तो उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रखना शुभ होगा।



पश्चिम दिशा के मध्य में किसी भी दिशा में छत में टंकी रख सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा।





Do not keep water tank in these directions इन दिशाओं में न रखें पानी की टंकी

वास्तु के मुताबिक पानी से भरे टैंक को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्य मानसिक परेशानियों का शिकार रहते हैं और उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता रहता है।



दक्षिण-पूर्व दिशा में पानी की टंकी रखना अशुभ माना गया है। इस दिशा को अग्नि की दिशा कहा जाता है। ऐसे में आग और पानी मिलकर वास्तु दोष का कारण बन सकते हैं।





घर में या खेत में ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा का मध्य भाग सबसे अच्छा माना गया है। ऐसा करने से कारोबार में तरक्की मिलती है।