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Vrishchik Rashifal 7 April : बदलेगी किस्मत की चाल ! 7 अप्रैल को वृश्चिक राशि वालों के लिए खुलेंगे आमदनी के नए रास्ते

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 02:50 AM

vrishchik rashifal 7 april

7 अप्रैल 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक Financial Revolution का संकेत दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी 'मंगल' साहस का प्रतीक है, और आज सितारों की चाल आपकी इसी ऊर्जा को धन संचय की दिशा में मोड़ने वाली है।

Vrishchik Rashifal 7 April : 7 अप्रैल 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक Financial Revolution का संकेत दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी 'मंगल' साहस का प्रतीक है, और आज सितारों की चाल आपकी इसी ऊर्जा को धन संचय की दिशा में मोड़ने वाली है। यदि आप पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी या करियर में ठहराव महसूस कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'भाग्य के द्वार' खोलने वाला साबित होगा। ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि आज आपकी दूरदर्शिता आपको उन रास्तों पर ले जाएगी जहाँ से आमदनी के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे।

करियर और आर्थिक स्थिति
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन Money Making डे साबित हो सकता है। यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आज आपको 'साइड इनकम' या किसी पार्ट-टाइम प्रोजेक्ट का बेहतरीन प्रस्ताव मिल सकता है। फ्रीलांसरों के लिए आज का दिन किसी बड़े क्लाइंट के साथ जुड़ने का है। कारोबारियों को आज पुराने ग्राहकों से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। यदि आप शेयर बाजार या कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़े हैं, तो आपकी रणनीति आज सटीक बैठेगी और बड़ा मुनाफा दिलाएगी।

कार्यक्षेत्र में धाक और पहचान
आज आपकी कार्यशैली में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आएगा। ऑफिस में आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत के कायल होंगे। यदि आप किसी ट्रांसफर या सैलरी इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो आज उस दिशा में सकारात्मक बातचीत हो सकती है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। 'नजर' लगने या प्रतिस्पर्धियों द्वारा बाधा डालने की आशंका है, इसलिए काम पूरा होने तक ढोल न पीटें।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
आर्थिक मजबूती का सीधा असर आपके मूड और परिवार पर पड़ेगा। घर में किसी कीमती वस्तु या लग्जरी आइटम की खरीदारी हो सकती है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे। आज आप मिलकर किसी नए बिजनेस या निवेश की योजना बना सकते हैं।

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स्वास्थ्य
सेहत के लिहाज से आज आप खुद को सुपरचार्ज्ड महसूस करेंगे। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, जिससे आप कठिन निर्णय आसानी से ले पाएंगे। हालांकि, Blood Pressure से पीड़ित जातकों को अधिक उत्तेजित होने से बचना चाहिए। योग और प्राणायाम आज आपकी इस बढ़ी हुई ऊर्जा को संतुलित रखेंगे।

आज का विशेष महाउपाय 
बजरंग बाण का पाठ: आज हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बाण का पाठ करें, इससे मार्ग की बाधाएं दूर होंगी।

तांबे का दान: किसी मंदिर में तांबे का बर्तन या गुड़ का दान करना आपके भाग्य को और भी बल देगा।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग गहरा लाल है और शुभ अंक 9 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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