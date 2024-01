Wednesday Special: हरे पर्दे करवा सकते हैं धन की बरसात, जानें कैसे

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Jan, 2024 07:26 AM

Wednesday Special: ज्योतिष में रंगों का बड़ा ही महत्व माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह की अपनी प्रकृति होती है, उसी प्रकार हर ग्रह के अपने-अपने रंग होते हैं। तारामंडल में मौजूद हर ग्रह किसी न किसी रंग को प्रदर्शित करता है जैसे कि मंगल लाल रंग का प्रतीक, सूर्य गेहूं या नारंगी रंग का प्रतीक, चंद्रमा दूध जैसा सफेद, वही शुक्र रेशमी गुलाबी या क्रीम रंग का प्रतीक है। इन रंगों का भी अपना ही एक महत्व है। कलर थेरेपी में भी रंग बहुत ज्यादा असर देते हैं। अब यदि किसी के घर में किसी रंग का बहुत ज्यादा उपयोग होगा तो स्वाभाविक है कि उस ग्रह की प्रकृति उस घर में अधिक पाई जाएगी। यदि किसी ने अपने घर में लाल अथवा पीले रंग का इस्तेमाल अधिक किया हुआ है और उसका प्रोफेशन या फिर उसके घर के सदस्यों का काम जो है वह बुध से रिलेटेड होगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में अपने व्यापार में अपने बिजनेस में समस्या आएगी ही आएगी। रंगों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपके घर के वास्तु में कौन सी दिशा में कौन सा रंग इस्तेमाल किया जा रहा है।

Which color curtain is good as per Vastu: हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है। वास्तु में ग्रोथ प्रगति का सूचक है। हरे रंग का उपयोग बिजनेस में सफलता दिलाता है, हरे रंग का उपयोग मनी को अट्रैक्ट करने में काम आता है। आप देखते ही हैं जहां हरियाली होती है वहां पर जीवन अधिक सुखमय होता है। तो जिन व्यक्तियों के जीवन में व्यापार संबंधी समस्या आ रही है या जिन लोगों का घर जो है वह उत्तर मुखी है। उन लोगों को अपने घरों में हरे रंग का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। ऐसा करना बुध की पावर या शक्ति को बढ़ाता है। घर की जिसमें दिशा में वास्तु दोष हो उस दिशा के ग्रह संबंधी रंग को हाईलाइट करना या अधिक इस्तेमाल करने पर वह रंग विग्रह अच्छा असर देगा। अगर किसी भी प्रकार से घर के पेंट को या रंग को चेंज नहीं किया जा सकता है तो सबसे आसान और सरल उपाय है घर के पर्दों का रंग बदल देना। जानते हैं कि किस प्रकार पर्दे बदल सकते हैं आपकी किस्मत और करवा सकते हैं धन की बरसात।



अगर घर की उत्तर दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा बना रखा है या है तो उस पर हरे रंग का पर्दा लगाना या ग्रीन कर्टंस का इस्तेमाल करना जीवन में सुनहरे मौके लेकर आता है और बिजनेस को आगे बढ़ाने के रास्ते खोलता है।



दफ्तर या कार्यस्थल पर हरे रंग के पर्दे का इस्तेमाल करना, आपको बिजनेस को ग्रोथ देगा। ध्यान रहे, हरे रंग के पर्दे उत्तर या पूर्व दिशा में लगे हो तो ही शुभ परिणाम अच्छे फल देते हैं।



अगर बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा और आप के कामकाज की जगह पर ग्राहक कम आ रहे हैं तो अपने पीछे की दीवार या फिर अपने बैठने के स्थान के पीछे हरे रंग का पर्दा लगाएं या फिर हरे रंग का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में करें व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी।



बच्चों के स्टडी रूम में हरे पर्दों का इस्तेमाल बुद्धि को कुशाग्र करता है।



बीमार व्यक्तियों के कमरों में हरे रंग के पर्दे जल्दी रिकवरी में मदद करते हैं।



हरा रंग फर्टिलिटी का प्रतीक है, उत्पादन से जुड़े कामों में हरे रंग का इस्तेमाल अति शुभ रहेगा।



