Weekly Good Luck (12.01.2026 से 18.01.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 10 Jan, 2026 11:03 AM
Weekly Good Luck (12.01.2026 से 18.01.2026): यह रहा Weekly Good Luck (12.01.2026 से 18.01.2026) के लिए सभी 12 राशियों का Lucky Charm, जो इस सप्ताह सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता को आकर्षित करने में सहायक रहेगा।
सप्ताह का विशेष सुझाव: सोमवार और गुरुवार को 5 मिनट ध्यान करें और अपने Lucky Charm को हाथ में लेकर सकारात्मक संकल्प लें, इससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा।
मेष राशि
Lucky Charm: लाल धागा या लाल रुमाल
क्यों शुभ: यह आपके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाएगा।
कैसे उपयोग करें: इसे पर्स में रखें या कलाई में बांधें।
वृषभ राशि
Lucky Charm: चांदी का सिक्का
क्यों शुभ: धन, स्थिरता और मानसिक शांति को आकर्षित करेगा।
कैसे उपयोग करें: इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें।
मिथुन राशि
Lucky Charm: हरा पेन या डायरी
क्यों शुभ: संवाद, निर्णय और रचनात्मकता को मजबूत करेगा।
कैसे उपयोग करें: महत्वपूर्ण कामों में इसी पेन का प्रयोग करें।
कर्क राशि
Lucky Charm: मोती या सफेद कपड़ा
क्यों शुभ: भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सुख देगा।
कैसे उपयोग करें: इसे अपने पास रखें या पहनें।
सिंह राशि
Lucky Charm: सोने जैसा दिखने वाला आभूषण या सन-शेप प्रतीक
क्यों शुभ: मान-सम्मान, नेतृत्व और आत्मबल बढ़ाएगा।
कैसे उपयोग करें: इसे पहनें या डेस्क पर रखें।
कन्या राशि
Lucky Charm: तुलसी का पत्ता या हरा धागा
क्यों शुभ: नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और मानसिक स्पष्टता देगा।
कैसे उपयोग करें: पर्स में रखें या सुबह पूजा में प्रयोग करें।
तुला राशि
Lucky Charm: इत्र (हल्की खुशबू)
क्यों शुभ: रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढ़ाएगा।
कैसे उपयोग करें: खास मुलाकात से पहले उपयोग करें।
वृश्चिक राशि
Lucky Charm: काला धागा या ओब्सीडियन स्टोन
क्यों शुभ: नज़र दोष और नकारात्मकता से सुरक्षा देगा।
कैसे उपयोग करें: कलाई या गले में धारण करें।
धनु राशि
Lucky Charm: पीला रुमाल या किताब
क्यों शुभ: ज्ञान, भाग्य और सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा।
कैसे उपयोग करें: यात्रा या पढ़ाई के समय साथ रखें।
मकर राशि
Lucky Charm: लोहे की अंगूठी या सिक्का
क्यों शुभ: स्थिरता, अनुशासन और करियर में मजबूती देगा।
कैसे उपयोग करें: शनिवार को धारण करना शुभ रहेगा।
कुंभ राशि
Lucky Charm: नीला धागा या कोई यूनिक एक्सेसरी
क्यों शुभ: नए विचार और अवसर आकर्षित करेगा।
कैसे उपयोग करें: इसे हमेशा अपने साथ रखें।
मीन राशि
Lucky Charm: शंख या समुद्री वस्तु
क्यों शुभ: मानसिक शांति, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा देगा।
कैसे उपयोग करें: पूजा स्थल या बेडसाइड पर रखें।