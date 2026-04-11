Weekly Tarot Horoscope (13.04.2026 से 19.04.2026): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

Weekly Tarot Horoscope (13.04.2026 से 19.04.2026): अप्रैल 2026 का तीसरा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 13 से 19 अप्रैल के बीच ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव होंगे, जिसका सीधा असर आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा।

Weekly Tarot Horoscope (13.04.2026 से 19.04.2026): अप्रैल 2026 का तीसरा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 13 से 19 अप्रैल के बीच ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव होंगे, जिसका सीधा असर आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा। इस सप्ताह ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से मौजूद शुक्र के साथ उनकी युति शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेगी। इसके साथ ही शुक्र के अपनी राशि वृषभ में जाने से मालव्य राजयोग और शनि के नक्षत्र परिवर्तन से भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा:

मेष (Aries): जिम्मेदारी का संतुलन बनाएं

कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह आप हर काम खुद संभालने की कोशिश करेंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में खरीदारी से बचें।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: गहरे रंग

वृषभ (Taurus): पुराने बोझ से मिलेगी मुक्ति

यह सप्ताह राहत भरा रहेगा। पिछले काफी समय से आप जो मानसिक बोझ ढो रहे थे, उसे अब कम करने का समय है। रुके हुए काम पूरे होंगे।

लकी नंबर: 6

लकी रंग: ऑलिव ब्रॉन्ज

मिथुन (Gemini): बिखराव से बचें, फोकस करें

दिमाग में कई योजनाएं एक साथ चलेंगी, लेकिन किसी एक मुख्य काम को चुनकर आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। डिजिटल शोर से दूरी बनाकर मानसिक शांति पाएं।

लकी नंबर: 11

लकी रंग: लाइम ज़ेस्ट

कर्क (Cancer): भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आप अत्यधिक संवेदनशील महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए कामों को क्रमबद्ध तरीके से निपटाएं। अपनी जरूरतों को स्पष्ट शब्दों में कहें।

लकी नंबर: 2

लकी रंग: मून पर्ल

सिंह (Leo): दिखावे से बचें, परिणाम पर ध्यान दें

लोग आपकी राय का सम्मान करेंगे, लेकिन हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश न करें। आर्थिक मामलों में छवि चमकाने के लिए खर्च करना भारी पड़ सकता है।

लकी नंबर: 1

लकी रंग: एंटीक गोल्ड

कन्या (Virgo): मन को शांत रखना ही जीत है

हर चीज को व्यवस्थित करने की जिद आपको थका सकती है। पुराने रुके काम निपटाना नए सुधारों से ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

लकी नंबर: 23

लकी रंग: क्रीम सैंड

तुला (Libra): स्पष्ट संवाद है जरूरी

झूठी शांति बनाए रखने के लिए अपनी बात न दबाएं। कार्यक्षेत्र में व्यावहारिक प्रश्न पूछें और अपनी स्थिति स्पष्ट रखें।

लकी नंबर: 31

लकी रंग: सॉफ्ट रोज़

वृश्चिक (Scorpio): अंतर्दृष्टि का करें इस्तेमाल

आप लोगों की छिपी हुई बातें आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। धैर्य और रणनीति से बड़े काम बन सकते हैं।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: डार्क रंगों से परहेज रखें।

धनु (Sagittarius): उत्साह को दें सही दिशा

नए विचार और ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन उसे बिखरने न दें। किसी एक या दो प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें।

लकी नंबर: 27

लकी रंग: इंक इंडिगो

मकर (Capricorn): क्षमता से अधिक बोझ न उठाएं

दूसरों पर निर्भर रहना सीखें। हर काम खुद करने की जिद आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकती है। बकाया भुगतान निपटाने के लिए समय अच्छा है।

लकी नंबर: 35

लकी रंग: आयरन ग्रे

कुंभ (Aquarius): विचारों को धरातल पर उतारें

दिमाग में आइडियाज की कमी नहीं होगी, लेकिन उनमें से किसी एक को वास्तविक रूप देना जरूरी है। खर्च पर नियंत्रण रखें।

लकी नंबर: 27

लकी रंग: ओशन टील

मीन (Pisces): स्पष्टता ही प्रेम है

रिश्तों और काम में लिखित स्पष्टता रखें। खुद को खुश करने के नाम पर फिजूलखर्ची से बचें और थकान महसूस होने पर आराम को प्राथमिकता दें।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: मिस्टी ब्लू