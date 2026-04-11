WiFi Router Vastu Tips: घर में लगा WiFi राउटर कहीं आपके भाग्य में तो नहीं डाल रहा बाधा? जानें वास्तु शास्त्र की ये अचूक टिप्स

WiFi Router Vastu Tips: क्या आप जानते हैं कि घर में गलत दिशा में रखा वाई-फाई राउटर आपकी तरक्की रोक सकता है? जानें वास्तु शास्त्र के अनुसार राउटर रखने की सही दिशा और ऊंचाई।

WiFi Router Vastu Tips: आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, वर्क फ्रॉम होम हो या मनोरंजन, हर घर में वाई-फाई राउटर एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तकनीक का यह छोटा सा यंत्र आपके घर की ऊर्जा और आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकता है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिजली से चलने वाला हर उपकरण ऊर्जा का संचार करता है। यदि राउटर को सही दिशा और तरीके से नहीं रखा गया, तो यह मानसिक अशांति और करियर में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार वाई-फाई राउटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम:

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) है सबसे उत्तम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, राउटर लगाने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिशा को 'ईशान कोण' कहा जाता है, जो शांति, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। यहां राउटर रखने से घर के सदस्यों की सोच में स्पष्टता आती है और उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं।

करियर में तरक्की के लिए पूर्व दिशा

यदि उत्तर-पूर्व में स्थान न हो, तो आप पूर्व दिशा का चुनाव कर सकते हैं। यह दिशा नई शुरुआत और सफलता का प्रतीक मानी जाती है। यहां राउटर रखने से विशेष रूप से विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलता है।

भूलकर भी न रखें इन जगहों पर

बेडरूम: राउटर को कभी भी बेडरूम में नहीं लगवाना चाहिए।

पूजा घर और रसोई: पवित्रता बनाए रखने के लिए इसे पूजा स्थान या रसोईघर से दूर रखें।

दक्षिण-पश्चिम दिशा: इस दिशा में राउटर लगवाना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जा सकता है।

पानी के स्रोत: इसे पानी की टंकियों या भारी धातु की वस्तुओं के पास न रखें।

ऊंचाई और साफ-सफाई का रखें ध्यान

वास्तु के अनुसार, बिजली के उपकरणों को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। राउटर को हमेशा दीवार, टेबल या रैक पर थोड़ी ऊंचाई पर स्थापित करें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर बना रहे। साथ ही, इसके आसपास भारी सामान या गंदगी जमा न होने दें।

तकनीकी विकास के साथ-साथ यदि हम छोटे-छोटे वास्तु नियमों का पालन करें, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।