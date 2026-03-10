Main Menu

'हाय रूपा, नहा लिया?'- Akshay Kumar ने ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया’ में दोहराया 20 साल पुराना डायलॉग

10 Mar, 2026

जब नॉस्टैल्जिया और सही समय पर की गई कॉमेडी एक साथ मिल जाए, तो इंटरनेट पर हलचल मचना तय है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब Akshay Kumar ने गेम शो Wheel of Fortune India के एक हालिया एपिसोड में अपना मशहूर डायलॉग “हाय रूपा, नहा लिया?

नई दिल्ली।  जब नॉस्टैल्जिया और सही समय पर की गई कॉमेडी एक साथ मिल जाए, तो इंटरनेट पर हलचल मचना तय है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब Akshay Kumar ने गेम शो Wheel of Fortune India के एक हालिया एपिसोड में अपना मशहूर डायलॉग “हाय रूपा, नहा लिया?” फिर से दोहरा दिया। जैसे ही अक्षय ने यह लाइन बोली, स्टूडियो में मौजूद दर्शक तुरंत समझ गए और तालियों व शोर के साथ जोरदार प्रतिक्रिया देने लगे। यह पल देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।

‘भगम भाग’ का छोटा सा मजाक बन गया इंटरनेट मीम
दरअसल, यह डायलॉग साल 2006 में आई कॉमेडी फिल्म Bhagam Bhag से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्देशन Priyadarshan ने किया था। फिल्म के एक अफरा-तफरी भरे सीन में अक्षय कुमार का किरदार अचानक यह लाइन बोल देता है। उस वक्त यह बस फिल्म की तेज-तर्रार कॉमेडी का एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन वक्त के साथ यही लाइन इंटरनेट पर एक अलग पहचान बना बैठी और धीरे-धीरे यह सोशल मीडिया का फेमस रिएक्शन मीम बन गई। ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया’ के मंच पर अक्षय कुमार ने अचानक इसी लाइन को एक मजेदार म्यूजिकल अंदाज में दोहरा दिया। जैसे ही उन्होंने “हाय रूपा, नहा लिया?” कहा, स्टूडियो में मौजूद दर्शक तुरंत उस मजाक से जुड़ गए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। यह पल उन फैंस के लिए खास था जिन्होंने इस मीम को सालों से सोशल मीडिया पर जिंदा रखा हुआ है।

मिड-2000 की कॉमेडी फिल्मों की आज भी है दीवानगी
अक्षय कुमार की कॉमिक फिल्मों की फैन फॉलोइंग आज भी बेहद मजबूत है। शुरुआती 2000 के दशक में आई उनकी मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्मों को आज भी दर्शक खूब पसंद करते हैं। Phir Hera Pheri, Welcome और Bhagam Bhag जैसी फिल्में आज इंटरनेट मीम कल्चर और हल्की-फुल्की एंटरटेनिंग फिल्मों के लिए किसी खजाने से कम नहीं मानी जातीं।

इंटरनेट की यादों को अक्षय का सलाम
राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस लाइन को दोबारा बोलकर अक्षय कुमार ने मानो इंटरनेट की उस याद को सलाम किया, जो सालों से उन्हें इसी डायलॉग के साथ याद करती रही है। दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर साफ था कि यह मीम आज भी उतना ही असरदार है जितना सालों पहले था और जब इसे खुद अक्षय कुमार दोहराएं, तो इसका मजा दोगुना हो जाता है।

