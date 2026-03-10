Main Menu

T20 World Cup 2026 में शानदार रन बनाने वाले संजू सैमसन को ICC से मिली अलग से प्राइज मनी, होश उड़ा देगी रकम

10 Mar, 2026

t20 world cup sanju samson prize money icc prize money



T20 World Cup Sanju Samson Prize Money: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत को हमेशा संजू सैमसन के शानदार कमबैक के लिए याद किया जाएगा। यह जीत न केवल टीम इंडिया के लगातार दूसरी बार विश्व विजेता बनने की कहानी है, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के धैर्य की भी जीत है जिसे शुरुआत में प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना भी मुश्किल लग रहा था।

संजू सैमसन: टीम इंडिया के नए 'संकटमोचक'

सैमसन ने इस पूरे टूर्नामेंट में केवल 5 मैच खेले, लेकिन उन्हीं मैचों में उन्होंने 321 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने लगातार तीन मैचों में अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम की जीत की नींव रखी।

उनकी इस यात्रा की शुरुआत जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई जहां उन्होंने 24 रनों की पारी खेली। असली चमक तब दिखी जब वेस्टइंडीज के खिलाफ 'करो या मरो' वाले मुकाबले में उन्होंने नाबाद 97 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन बनाकर भारत को तीसरी बार (और लगातार दूसरी बार) चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।

इनामों की हुई बौछार
शानदार प्रदर्शन के दम पर संजू सैमसन को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। इस खास उपलब्धि के लिए उन्हें 25,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 21 लाख रुपये) की प्राइज मनी दी गई।

वहीं, फाइनल मैच में अपनी घातक गेंदबाजी से कीवी टीम की कमर तोड़ने वाले जसप्रीत बुमराह को 4 विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। बुमराह को इनाम के तौर पर करीब 8.4 लाख रुपये मिले।

मुख्य प्राइज मनी एक नजर में: |
खिलाड़ी/टीम- इनाम की राशि- उपलब्धि 
संजू सैमसन - 21 लाख रुपये- प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 
जसप्रीत बुमराह- 8.4 लाख रुपये- प्लेयर ऑफ द मैच (फाइनल) 
टीम इंडिया - 27.48 करोड़ रुपये- वर्ल्ड कप विजेता 
न्यूजीलैंड - 14.65 करोड़ रुपये - उपविजेता 

रिकॉर्ड्स का नया इतिहास
भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम दबाव में बिखर गई और केवल 159 रन ही बना सकी, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने 96 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

 

