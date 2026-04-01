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Allu Arjun Fans Association (AAFA) ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 05:41 PM

allu arjun fans association launches hpv vaccine campaign for womens health

Allu Arjun Fans Association (AAFA) ने HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Allu Arjun Fans Association (AAFA) ने HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया है। यह पहल Allu Arjun के “हर साल एक अच्छा काम” करने के विचार को आगे बढ़ाती है। इसका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और समाज की भलाई करना है।

यह अभियान Allu Arjun के जन्मदिन (8 अप्रैल) से पहले वाले हफ्ते में चलाया जा रहा है, ताकि इस खास मौके को समाज सेवा के रूप में मनाया जा सके।

इस पहल का मकसद HPV (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) वैक्सीन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव में बहुत जरूरी है, जो महिलाओं में होने वाले आम कैंसरों में से एक है। इस अभियान के जरिए AAFA लोगों को पहले से बचाव करने वाली स्वास्थ्य आदतें अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

इस संदेश के साथ “आज एक वैक्सीन, हमारी बेटियों को कल सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी।” संस्था परिवारों और समाज में समय पर टीकाकरण और जागरूकता की अहमियत समझा रही है।

और ये भी पढ़े

— Allu Arjun Fans Association (@AAFAOnline) April 1, 2026

इस कार्यक्रम के तहत जागरूकता गतिविधियां और टीकाकरण सहायता पहल चलाई जाएंगी, ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।

यह पहल AAFA की समाज सेवा के प्रति लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाती है और Allu Arjun के इस विश्वास के अनुसार है कि अपने प्रभाव और सामूहिक ताकत का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जाना चाहिए।

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