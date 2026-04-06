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अपनी 'रिंकी' और नन्हीं परी के साथ 'पंचायत' के फुलेरा की सैर पर निकले अरुणाभ कुमार

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 06:22 PM

arunabh kumar went trip panchayat phulera with his rinki and little angel

'पंचायत' भारत की सबसे बड़ी और सफल वेब सीरीज में से एक है, जिसे अरुणाभ कुमार ने बनाया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'पंचायत' भारत की सबसे बड़ी और सफल वेब सीरीज में से एक है, जिसे अरुणाभ कुमार ने बनाया है। इस सीरीज की कामयाबी का श्रेय काफी हद तक अरुणाभ के उस विजन को जाता है, जिसमें उन्होंने भारत की जड़ों से जुड़ी ऐसी कहानियाँ दिखाने की कोशिश की जो सीधे आम लोगों तक पहुंचीं और देशभर के दर्शकों को अपने साथ जोड़ लिया!

द वायरल फीवर (TVF) भारत के सबसे पसंदीदा प्रोडक्शन हाउस में से एक बनकर उभरा है, जो ऐसी कहानियाँ बनाने के लिए जाना जाता है जो दर्शकों के दिल को छू लेती हैं। असल ज़िंदगी और जुड़ाव पर ज़ोर देते हुए, TVF ने लगातार ऐसे शो दिए हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाते हैं, जिससे देखने वालों को अपनापन महसूस होता है। दिल छू लेने वाले छोटे-छोटे पलों से लेकर प्रेरणादायक कहानियों तक, उनकी कहानी कहने का अंदाज़ पूरे देश में पसंद किया जाता है।

 

 

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उनकी सबसे पॉपुलर रचनाओं में से एक 'पंचायत' है, जिसने दर्शकों को फुलेरा गाँव की शांति और खूबसूरती से रूबरू कराया। 'पंचायत' वाकई अरुणाभ कुमार की बेहतरीन रचनाओं में से एक है। यह सबसे सफल शोज में से एक है और इसने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। शो के हर सीजन की जमकर तारीफ हुई है और दर्शक अब भी अगले सीजन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि उन्हें यह बहुत पसंद है।

इस शो को न केवल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025, IIFA डिजिटल अवार्ड्स 2025 (पहला एडिशन) और आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2026 जैसे कई अवॉर्ड मिले हैं, बल्कि यह सोशल मीडिया पर एक वायरल सेंसेशन भी बन गया है। असल में, इसने एंटरटेनमेंट की दुनिया को जितेंद्र कुमार और फैसल मलिक जैसे कुछ बेहतरीन एक्टर्स से मिलवाया है।

हाल ही में, TVF के फाउंडर अरुणाभ कुमार अपने परिवार को फुलेरा की सैर पर ले गए और सोशल मीडिया पर इस ट्रिप की झलकियां शेयर कीं। उन्होंने भोपाल के जहामुमा पैलेस जाने के बारे में भी बात की और फुलेरा के प्रति दिल से आभार जताया, उस गाँव के लिए जिसने उन्हें एक खूबसूरत कैनवास दिया।

तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, " अपनी रिंकी और नन्हीं परी के साथ फुलेरा गया… एक छोटा बच्चा दूसरे से मिल रहा है… सबसे पॉपुलर भारतीय गाँव को देख रहा हूँ और वह भोपाल की बेगमों की कहानियाँ सुनना चाहती थी… शानदार जहामुमा पैलेस में.. उस गाँव का शुक्रिया जिसने हमें एक खूबसूरत कैनवास दिया… और उसे भोपाल के उन हिस्सों को दिखाने ले गया जो आज भी सबसे अद्भुत शहरों में से एक है"

द वायरल फीवर (TVF) इस समय 'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 की जबरदस्त कामयाबी का आनंद ले रहा है, जो दर्शकों के बीच एक बहुत बड़ी हिट बनकर उभरी है। अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए, TVF ने 'प्राइम वीडियो प्रेजेंट्स' इवेंट में अपनी कई बड़ी और शानदार अनाउंसमेंट्स के साथ पूरी महफिल लूट ली।

'ववन' और 'कॉलेज फेस्ट' जैसी आने वाली फिल्मों से लेकर 'पिरामिड' और 'वंश' जैसी नई सीरीज तक, इस लिस्ट में कमाल की वैरायटी देखने को मिली। इसके साथ ही, 'एस्पिरेंट्स', 'पंचायत', 'ग्राम चिकित्सालय', 'सपने वर्सेस एवरीवन' और 'संदीप भैया' जैसे फैंस के पसंदीदा शोज के नए सीजन्स ने एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया। अपनी इस शानदार और दिलचस्प लाइनअप के साथ, TVF वाकई उस शाम का सबसे बड़ा विनर बनकर उभरा।

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