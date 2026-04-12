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सुरों की रानी Asha Bhosle के ये गाने आज भी कर देते हैं दिल को झूमने पर मजबूर

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 04:26 PM

asha bhosle songs

Asha Bhosle Songs : Asha Bhosle, जिन्हें प्यार से पूरी दुनिया आशा ताई कहती है, भारतीय संगीत जगत का वह चमकता सितारा हैं जिनकी आवाज़ में चंचलता भी है, गहराई भी और एक ऐसी खनक भी जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक दे। सात दशकों से अधिक के करियर और हजारों...

Asha Bhosle Songs : Asha Bhosle, जिन्हें प्यार से पूरी दुनिया आशा ताई कहती है, भारतीय संगीत जगत का वह चमकता सितारा हैं जिनकी आवाज़ में चंचलता भी है, गहराई भी और एक ऐसी खनक भी जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक दे। सात दशकों से अधिक के करियर और हजारों गानों के साथ, आशा जी ने हर पीढ़ी को अपनी धुन पर थिरकाया है। जब हम उनके EverGreen गानों की बात करते हैं, तो हम केवल संगीत की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उस जादुई ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं जो किसी भी माहौल को उत्सव में बदल देती है। आइए, आशा भोंसले के उन सदाबहार गीतों के सफर पर चलते हैं, जो आज भी हर महफिल की जान हैं।

Asha Bhosle songs

दम मारो दम (हरे रामा हरे कृष्णा - 1971)
यह गाना सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक कल्ट है। आर.डी. बर्मन का संगीत और आशा जी की बिंदास आवाज़ ने इसे एक 'एंथम' बना दिया। इसकी धुन बजते ही आज भी लोग अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं।

पिया तू अब तो आजा (कारवां - 1971)
हेलन का डांस और आशा जी की आवाज़—यह मेल बॉलीवुड इतिहास के सबसे हिट कॉम्बिनेशन में से एक है। गाने के बीच में आशा जी की वह 'हाफती हुई' आवाज़ आज भी लोगों को हैरान और रोमांचित कर देती है।

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ये मेरा दिल यार का दीवाना (डॉन - 1978)
शाहरुख खान की रीमेक वाली फिल्म हो या अमिताभ बच्चन की ओरिजिनल 'डॉन', आशा जी का यह गाना हमेशा चार्टबस्टर रहा है। इसकी लय (Rhythm) इतनी जबरदस्त है कि बिना थिरके रहना मुश्किल है।

झूमका गिरा रे (मेरा साया - 1966)
बरेली के बाजार में गिरा वह झुमका आज भी लोगों को नचा रहा है। यह एक बेहतरीन फोक-स्टाइल डांस नंबर है, जिसे आशा जी ने अपनी चुलबुली आवाज़ से अमर कर दिया।

 ओ हसीना जुल्फों वाली (तीसरी मंजिल - 1966)
रॉक-एंड-रोल का असली मजा इस गाने में है। शम्मी कपूर का स्टाइल और आशा भोंसले की ऊर्जावान गायकी इस गाने को हर पार्टी की पहली पसंद बनाती है।

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