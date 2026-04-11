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1 साल बाद भी क्यों असर छोड़ रही है ‘छोरी 2’? नुसरत भरुचा की हॉरर फ्रेंचाइज़ी का गहरा मकसद

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 05:29 PM

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हॉरर फिल्मों की दुनिया में जहां ज्यादातर कहानियां सिर्फ झटके देने और पल भर के डर तक सीमित रह जाती हैं, वहीं Chhorii और Chhorii 2 ने इस जॉनर को एक नया आयाम दिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  हॉरर फिल्मों की दुनिया में जहां ज्यादातर कहानियां सिर्फ झटके देने और पल भर के डर तक सीमित रह जाती हैं, वहीं Chhorii और Chhorii 2 ने इस जॉनर को एक नया आयाम दिया है। इन फिल्मों ने डर को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि समाज के कड़वे सच को उजागर करने का जरिया बनाया है।

नुसरत भरुचा का मजबूत अभिनय
इस फ्रेंचाइज़ी की सबसे बड़ी ताकत हैं Nushrratt Bharuccha, जिनका किरदार दोनों फिल्मों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उनका अभिनय सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दर्शकों को एक मां, एक औरत और एक संघर्षशील इंसान के दर्द से जोड़ता है।

पहली ‘छोरी’: लैंगिक भेदभाव पर सीधा वार
पहली फिल्म Chhorii ने समाज में गहराई से जड़े मुद्दों जैसे लड़कों को प्राथमिकता देना और बेटियों के प्रति भेदभाव—को बेहद प्रभावशाली तरीके से सामने रखा। बिना भाषण दिए, फिल्म ने हॉरर के जरिए इन सोचों के खौफनाक नतीजे दिखाए।

‘छोरी 2’: और ज्यादा डार्क, और ज्यादा गहरी
सीक्वल Chhorii 2 ने कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इसे और ज्यादा जटिल और इमोशनल बना दिया। इसमें डर के साथ-साथ मातृत्व, संघर्ष और समाज के दबे हुए सच को और गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं, बल्कि एक नैरेटिव कंटिन्युटी बनकर उभरती है।

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हॉरर और मैसेज का संतुलन: यही है असली जीत
इस फ्रेंचाइज़ी की खासियत इसका बैलेंस है जहां हॉरर कहानी पर हावी नहीं होता, बल्कि उसे सपोर्ट करता है। यही वजह है कि फिल्म का सामाजिक संदेश कहीं भी बोझिल या उपदेशात्मक नहीं लगता, बल्कि सहज तरीके से दिल में उतर जाता है।

आज के दौर में क्यों है ये फिल्में प्रासंगिक?
आज के कंटेंट-ड्रिवन दौर में दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि गहराई भी चाहते हैं। Chhorii और Chhorii 2 इसी बदलाव की मिसाल हैं जहां हॉरर को एक मजबूत सामाजिक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है।

क्या ‘छोरी 3’ की है गुंजाइश?
जिस तरह इस फ्रेंचाइज़ी ने अपनी दुनिया को धीरे-धीरे विस्तार दिया है, उससे साफ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर ‘छोरी 3’ बनती है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि यह किस नए सामाजिक पहलू को सामने लाती है और कहानी को किस दिशा में ले जाती है। एक साल बाद भी Chhorii 2 का असर बना हुआ है, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी इसका एक मकसद है। और जब हॉरर के पीछे मकसद होता है, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक दर्शकों के दिल और दिमाग में रहता है।

 

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