रेडिएशन, म्यूटेंट्स और मौत का खेल: ‘फॉलआउट सीज़न 2’ पहुंचा सबसे डार्क फेज़ में

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्राइम वीडियो की सीरीज़ 'फॉलआउट' का दूसरा सीज़न अपने धमाकेदार क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है, और हर एपिसोड के साथ बंजर ज़मीन और भी बेरहम, अप्रत्याशित और खतरनाक होती जा रही है। पहले सीज़न के क्लाइमेक्स में एक विशाल, जानवर जैसी खोपड़ी के खुलासे से शुरू हुआ रोमांच अब दूसरे सीज़न में पूरी ताकत से सामने आ रहा है, जिसमें इसके पीछे छिपे खौफनाक जीव दिखाई दे रहे हैं। नए स्थानों के साथ, और भी घातक उत्परिवर्ती जैसे खतरे सामने आते हैं, जिनमें विकिरण से प्रभावित विशालकाय जीव और घातक हाइब्रिड मशीनें शामिल हैं, जो कहानी को उसके अंत की ओर ले जाते हुए खतरे को और भी बढ़ा देते हैं।

फॉलोआउट सीज़न 2 में क्या है खास

फॉलोआउट सीज़न 2 में भौतिक निर्माण और व्यावहारिक क्रियान्वयन पर बहुत ज़ोर दिया गया है, जिससे इसके लगातार बढ़ते भयावह विचारों को ऐसी चीज़ों से जोड़ा जा सके जिन्हें कलाकार वास्तविक समय में देख, छू और उन पर प्रतिक्रिया दे सकें। प्रोडक्शन डिज़ाइनर हॉवर्ड कमिंग्स कहते हैं, "इस शो को दूसरों से अलग करने वाली बात यह है कि हम सब कुछ व्यावहारिक रूप से करने की कोशिश करते हैं। हम इन सभी स्थानों पर जाते हैं और वास्तव में चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। बेशक, इसमें विज़ुअल इफ़ेक्ट्स जोड़े गए हैं, लेकिन यह सब ज़मीनी हकीकत पर आधारित है।" वे आगे कहते हैं, "जोना (जोनाथन नोलन) के लिए यह महत्वपूर्ण था कि हम इन जीवों और रोबोटों को भौतिक रूप दें, जो कि शानदार होने के साथ-साथ बेहद मुश्किल भी था।"

सह-निर्माता जोनाथन नोलन बताते हैं कि इस बार टीम ने हाइब्रिड दृष्टिकोण को और भी आगे बढ़ाया, खासकर जब जीवों का आकार और भी भयावह हो गया। उन्होंने कहा, "हम व्यावहारिक प्रभावों के जितना करीब हो सकते थे, उतना करीब पहुंचे। जब आपके पास 10 फुट का विकिरणित सैलामैंडर हो, तो यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारी टीम ने इसे बखूबी कर दिखाया।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास सेट पर पूरी तरह से निर्मित कठपुतली जीव थे। और फिर हमारी बेहद प्रतिभाशाली विजुअल एफएक्स टीम ने आकर दुनिया को पूरा करने के लिए बारीकियां जोड़ीं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे हमने पहले सीज़न में शुरू किया था, और दूसरे सीज़न में हम और भी गहरे, अंधेरे और जुनून भरे रास्ते पर चले गए हैं। इसमें नरभक्षी विशालकाय विकिरणित बिच्छू हैं," और आनुवंशिक रूप से उन्नत सरीसृप हत्यारी मशीनें भी हैं जिनसे दर्शक अंततः मिलेंगे।

कलाकारों के लिए, उस शारीरिकता ने सहज और स्वाभाविक अभिनय का रूप ले लिया। एला पर्नेल, जिनकी लूसी बंजर भूमि की नैतिक और शारीरिक चरम सीमाओं से लगातार जूझती रहती है, मानती हैं कि कुछ मुठभेड़ें सचमुच विचलित करने वाली थीं। पर्नेल कहती हैं, "रेडस्कॉर्पियन ने मुझे सचमुच डरा दिया, और मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। एक छोटा सा बिच्छू मेरे चेहरे पर आ गया और फिर वाल्टन, वह पूरी तरह से उसके नीचे था, और शायद मैं उस स्थिति में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन मुझे यकीन है कि इससे अभिनय और भी बेहतर हुआ।"

उस यथार्थवाद का असर पर्दे पर साफ दिखाई दिया, खासकर वाल्टन गोगिन्स और एक विशाल, हाथ से बने रेडस्कॉर्पियन से जुड़े एक यादगार दृश्य में। हैरानी और डर दोनों ही वास्तविक थे। "शुरुआत में एक ऐसा दृश्य आता है जब यह जीव अचानक कहीं से प्रकट होता है, और यह मेरे लिए सचमुच एक आश्चर्य था, यही मेरी असली प्रतिक्रिया थी," वे याद करते हैं। "कठपुतली चलाने वालों ने इसे एक पुली पर रखा था और अचानक इसे बाहर खींच लिया, और उस पल में, यह इतना वास्तविक था कि इसमें कुछ भी बनावटी नहीं था। यह पुरानी शैली की कहानी कहने का एक बेहतरीन तरीका है, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।"

14 जनवरी को प्राइम वीडियो पर होगा स्ट्रीम

किल्टर फिल्म्स द्वारा निर्मित, और कार्यकारी निर्माता जोनाथन नोलन, लिसा जॉय और एथेना विकहम के साथ, फॉलआउट में एला पर्नेल, आरोन मोटेन, वाल्टन गोगिन्स, काइल मैकलैकलन, मोइसेस एरियस और फ्रांसिस टर्नर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फॉलआउट सीज़न 2 का एपिसोड 5, 14 जनवरी को प्राइम वीडियो पर विश्व स्तर पर प्रीमियर होने वाला है, जो इस सीरीज को अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा।