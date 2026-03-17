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सलमान खान फिल्म्स का नया टीजर ‘चांद देख लेना’ रिलीज, ‘मातृभूमि में दिखी भावुक लव स्टोरी

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 06:50 PM

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​​​​​​​सलमान खान फिल्म्स ने अपनी फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ के तीसरे गाने ‘चांद देख लेना’ का टीजर रिलीज कर दिया है। इस टीज़र में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी की झलक दिखाई गई है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सलमान खान फिल्म्स ने अपनी फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ के तीसरे गाने ‘चांद देख लेना’ का टीजर रिलीज कर दिया है। इस टीज़र में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी की झलक दिखाई गई है। यह गाना उन रिश्तों और प्यार का प्रतीक है जो दूरियों, बलिदान और जुदाई के बावजूद बने रहते हैं।

सैनिकों की जिंदगी और घर की इंतज़ार की कहानी
टीज़र में एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी दिखाई गई है, जो केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। यह उस भावनात्मक असर को दिखाता है जो उनके घर पर इंतजार करने वाले रिश्तों पर पड़ता है। चित्रांगदा सिंह का किरदार अपने पति का धैर्य और हिम्मत के साथ इंतजार करता है। टीज़र में ये पल दर्शकों को उन अनगिनत परिवारों की कहानी याद दिलाते हैं, जो सैनिकों की ड्यूटी और दूरियों के बीच जीते हैं।

प्यार और याद का संदेश
‘चांद देख लेना’ गाना बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे मीलों दूर रहने के बावजूद, एक ही चांद के नीचे दिल जुड़े रहते हैं। यह गाना भावनाओं को छूने वाला है और दर्शकों को फिल्म की भावनात्मक दुनिया से जोड़ता है।

 

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फिल्म का नाम बदला गया
हाल ही में फिल्म का नाम ‘बैटल ऑफ गलवान’ से बदलकर ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया है। यह नया नाम फिल्म की कहानी में बलिदान, जज़्बा और इंसानियत को और प्रभावी तरीके से दर्शाता है।

प्रोडक्शन और रिलीज़
फिल्म का प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने किया है, और निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया के हाथों में है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह की अहम भूमिका है। यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और हिम्मत की कहानी पेश करती है, जो सीधे दर्शकों के दिल पर असर करेगी। 

 

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